18.05.2023 17:15 Wetter in Bayern am Wochenende: Bis zu 28 Grad sind im Freistaat drin!

Das klingt doch richtig gut! Nach dem eher wechselhaften und vor allem auch kühlen Wetter am Vatertag wird es in Bayern am Wochenende geradezu sommerlich warm.

Von Jan Höfling

München - Das klingt doch mal richtig gut! Nach dem doch eher wechselhaften und vor allem auch leider etwas kühlen Wetter am Vatertag wird es in Bayern am Wochenende geradezu sommerlich warm. Das Wetter kann sich am kommenden Wochenende in Bayern durchaus sehen lassen! © Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot/wetteronline.de Am morgigen Freitag klettern die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Freistaat auf 15 bis 20 Grad. Die Sonne setzt sich oft durch, es weht ein mäßiger, ab und an auch frischer Wind aus Nordost. Regnen soll es lediglich an den Alpen. Doch das ist erst der Anfang! Für Samstag erwarten die Meteorologen bereits Höchstwerte von 17 bis 23 Grad, in Niederbayern sind sogar 25 Grad möglich. Vereinzelte Schauer können in der zweiten Tageshälfte aber auftreten. München Zusammenbruch vor Haftraum! Gesuchter Dieb stirbt in München nach Verhaftung Ein mäßiger, stark böiger Wind um Ost rundet das Bild ab. Die positive Tendenz setzt sich weiter fort. Denn am Sonntag bleibt es in Bayern überwiegend sonnig, maximal mit lockerer Bewölkung ist zum Wochenendabschluss zu rechnen. Dabei besonders erfreulich: Die Temperaturen klettern bei einem mäßigen, teils böigen Ostwind auf bis zu 28 Grad! Zwar kann es an den Alpen ab dem Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter geben, die Vorfreude überwiegt jedoch.

Titelfoto: Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot/wetteronline.de