Autofahrer müssen tief in die Tasche greifen: Spritpreise steigen wöchentlich!

Autofahrer müssen beim Tanken tief in die Tasche greifen. Wegen steigender Ölpreise steigen auch die Spritpreise - und das wird auch erst mal so bleiben.

Von Karolin Wiltgrupp

Nürnberg - Der Trend, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, hält auch in Deutschland weiter an. Doch Autofahrer müssen derzeit tief in die Tasche greifen, wenn es ums Tanken geht. Die Preise von Benzin und Diesel steigen wöchentlich an. Das zeigt eine Auswertung von "Clever Tanken".

Die Statistik zeigt, dass erneut in Bonn die Spritpreise am günstigsten waren. © infoRoad GmbH / Clever Tanken Ein Liter der Sorte Super E10 kostete im Juli im bundesweiten Durchschnitt etwa 1,81 Euro, also rund einen Cent mehr als im Monat Juni. Damit ist der Juli der bisher teuerste Super-E10-Tankmonat des Jahres. Der Liter Diesel kostete in diesem Monat durchschnittlich etwa 1,64 Euro, ganze fünf Cent mehr als im Juni. Trotzdem bleibt der Januar der bisher teuerste Diesel-Tankmonat im Jahr 2023. Im Städteranking zeigt sich, dass Benzin und Diesel im Monat Juli erneut in Bonn am günstigsten waren, gefolgt von Duisburg und Bochum. Am meisten für den Sprit bezahlen mussten Autofahrer in München, Frankfurt am Main und Wuppertal. Nachrichten Lebensgefahr! Trainspotter auf Sylter Bahndamm unterwegs Warum die Kraftstoffpreise derzeit so in die Höhe schießen, liegt laut "Clever Tanken"-Chef Steffen Bock an den gestiegenen Ölpreisen.

Tanken wird auch im August teuer bleiben

Autofahrer müssen auch im August stark bleiben, denn die Kraftstoffpreise bleiben teuer. (Symbolbild) © 123RF/tzido "Konjunktursorgen und Versorgungsängste haben die Ölpreisentwicklung im Juli bestimmt - und damit auch die Preise an den Zapfsäulen", so Bock. Sogar von dreimonatigen Höchstständen sei die Rede. Leider wird es in den kommenden Monaten wohl nicht anders werden. "Die Faktoren, die die Kraftstoffpreise im Juli nach oben getrieben haben, werden sie auch im August stützen", weiß der Gründer und Geschäftsführer. Zwar würden die Sommerferien in vielen Bundesländern bald zu Ende gehen, die Mehrheit jedoch erst ab Mitte August. "Damit lastet der Driving-Season-Effekt weiterhin zusätzlich auf den Kraftstoffpreisen."

Tipps, um ein paar Euro zu sparen