Grausame Tat in den USA: Schwangeres Model tot in Kühlschrank gefunden!

Maleesa Marie Mooney (†31) wurde tot in ihrem Kühlschrank gefunden. © Montage: Screenshot/Instagram/jourdinpauline

Es war der 12. September 2023, als Polizeibeamte Model Maleesa Marie Mooney tot in ihrem Apartment in der Innenstadt von Los Angeles fanden, nachdem sie wenige Tage zuvor als vermisst gemeldet worden war.



Wochen später wird nun bekannt: Die 31-Jährige wurde auf bestialische Weise ermordet, wie das US-Magazin People unter Berufung auf den nun veröffentlichten Autopsiebericht schreibt.

Demnach soll die US-Amerikanerin geschlagen und gefesselt worden sein, bevor der oder die Täter sie in ihren Kühlschrank gestopft hätten, wo Einsatzkräfte die junge Frau später leblos entdeckten.

Man gehe davon aus, dass Mooney vor ihrem Tod wahrscheinlich "in eine gewalttätige körperliche Auseinandersetzung" verwickelt gewesen sei, so der Gerichtsmediziner in seinem Bericht. Am Körper der 31-Jährigen seien Spuren stumpfer Gewalt festgestellt worden.



Zudem habe ein toxikologisches Gutachten Alkohol und Kokain in ihrem Blut nachgewiesen. Woran genau Mooney starb, steht aber noch nicht fest.