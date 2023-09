Stasi-Agentin erzählt ihre Geschichte zwischen Nationalsozialismus-Opfern: Wie passt das zusammen?

Hamburg – Unter dem Motto "Horizonte öffnen" wird Hamburg Anfang Oktober die diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Als Teil des Programms wird Nicole Heinrichs Theaterstück "Monika Haeger: Inside Stasi" in den Ausstellungsräumen des Mahnmals St. Nikolai gezeigt, welches an die Opfer der Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs erinnert. Warum genau das so gut zusammenpasst, hat TAG24 im Gespräch vor Ort erfahren.