Klima-Protest bei der Snooker-WM! Aktivist wirft mit orangenem Pulver um sich

Klimaaktivisten der Gruppierung "Just Stop Oil" haben bei der Snooker-WM in England für reichlich Chaos gesorgt.

Von Adrian Schintlmeister

Sheffield (Großbritannien) - Klimaktivisten der Gruppierung "Just Stop Oil" haben bei der Snooker-WM in England für reichlich Chaos gesorgt. Ein Aktivist warf mit orangefarbenem Pulver um sich, eine Frau wollte sich am Snooker-Tisch festkleben. Es kam zum Spielabbruch.

Klima-Aktivisten von "Just Stop Oil" sorgten bei der Snooker-WM in Sheffield für einen Spielabbruch. © Mike Egerton/PA Wire/dpa Während hierzulande die "Letzte Generation" mit ihren Klebe-Aktionen polarisiert, sorgt in Großbritannien die Gruppierung "Just Stop Oil" regelmäßig für Schlagzeilen. Am heutigen Montag stürmten zwei Klima-Aktivisten die Snooker-WM im Crucible Theatre von Sheffield. Zu diesem Zeitpunkt war die Halle gut gefüllt, zwei Matches wurden parallel ausgetragen. Auch das Fernsehen war vor Ort. Einer der Aktivisten, ein junger Mann in weißem T-Shirt, rannte von der Zuschauer-Tribüne aus zum Tisch, an dem gerade Robert Milkins und Joe Perry zu Gange waren. Der Aktivist kletterte auf den Tisch und warf mit orangefarbenem Pulver (unbestimmter Zusammensetzung) um sich, so beschmutzte er den Tisch und erzwang letztendlich einen Spielabbruch. Klima Experten warnen! Klimawandel zunehmend in Deutschland spürbar Eine Frau versuchte derweil, sich am zweiten Tisch festzukleben, wo Topspieler Mark Allen und Fan Zhengyi ihre am Vormittag begonnen Partie zu Ende spielen wollten. Dies misslang - Die Security schaffte es, die Dame von ihrem Plan abzuhalten. Die Best-of-19-Partie konnte nach einer Unterbrechung von 40 Minuten fortgesetzt werden. Das Spiel zwischen Robert Milkins und Joe Perry dagegen soll laut einer offiziellen Mitteilung der World Snooker Tour nun erst am Dienstagabend weitergehen.

Auf Twitter bekannte sich die Organisation "Just Stop Oil" zur Aktion bei der Snooker-WM in Sheffield