Nach der Einigung in der Ampel-Koalition bleibt es im Kern dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss.

Huber griff die Grünen scharf an: "Klimaneutralität darf nicht zu Altersarmut führen, weil grüner Sanierungszwang die Altersvorsorge auffrisst", erklärte er.

1972 veröffentlichte der "Club of Rome" die Studie "Grenzen des Wachstums", in der auf die Gefahren und Folgen bei der profitorientierten Nutzung natürlicher Ressourcen hingewiesen wurde. Seitdem waren CDU und CSU insgesamt 36 Jahre mit in der Regierungsverantwortung.