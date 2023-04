DDR-Plattenbau in Thüringen wird klimaneutral umgebaut

Das Mehrfamilienhaus aus DDR-Zeiten wird Thüringens erster Plattenbau, der klimaneutral saniert wird. © Bodo Schackow/dpa

Energieminister Bernhard Stengele (59, Grüne) sprach bei einem Besuch am Donnerstag vom ersten klimaneutralen Plattenbau in Thüringen. Dafür sorgt nach Ministeriumsangaben unter anderem die Wärmerückgewinnung aus dem Brauchwasser der Mieter.

Kern des Projekts sei ein neuartiger Wärmetauscher, der die Wärmeenergie aus Badewannen, Spül- oder Waschmaschinen über die Heizung in die Wohnung zurückbringe. "Ein so großes Wohngebäude mit 144 Wohnungen hat bislang in Thüringen noch niemand klimaneutral hinbekommen", sagte Stengele nach Ministeriumsangaben.

"Wir zeigen, was technisch machbar und vor allem auch bezahlbar ist. Ich hoffe auf Signalwirkung auch für andere Wohnungsunternehmen in Thüringen, die das Konzept auf baugleiche Gebäude übertragen können." Das Land werde die Wohnungswirtschaft bei solchen Projekten unterstützen, so der Minister.

Das Projekt in Stadtroda sei nutzbar für Tausende Wohnungen gleichen Typs im Freistaat, heißt es.