Tun wir zu wenig, genug oder gar zu viel? Das sagen die Deutschen zum Klimaschutz

So kommt es laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer zu einer gewissen Polarisierung in der Bevölkerung. Denn zwar sind mit 48 Prozent knapp die Hälfte der Befragten der Meinung, dass bei uns für den Klimaschutz zu wenig getan wird.

So sähe das Ergebnis aus, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Noch ein kurzer Blick auf die Zustimmung zu den einzelnen Parteien in Deutschland: Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann wäre die Union stärkste Fraktion mit 31 Prozent (plus 1 im Vergleich zur letzten Umfrage vor zwei Wochen). Bündnis 90/Die Grünen (plus 1) und die SPD (minus 1) kämen jeweils auf 18 Prozent.

Die AfD bliebe unverändert bei 15 Prozent. Die FDP verlöre einen Prozentpunkt und kommt nun nur noch auf 6 Prozent. Den Einzug in den Bundestag verpassen würde zurzeit Die Linke mit 4 Prozent (minus 1). Alle anderen Parteien kämen demnach auf 8 Prozent (plus 1), allerdings würde keine mindestens 3 Prozent erzielen.

Bei einem solchen Wahlausgang hätte die aktuell regierende Ampel-Koalition keine Mehrheit mehr. Unter diesen Umständen könnte die Union entweder mit der SPD oder den Grünen regieren.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt, die telefonisch Interviews mit 1266 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in der Zeit vom 18. bis zum 20. April 2023 durchgeführt hatte.