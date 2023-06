Dem Klimawandel sei dank: Nordsee mutiert zur Südsee

Hamburg - Diese Zahlen machen Angst! Die Wassertemperatur in der Nordsee steigt rapide und knackt neue Rekorde. Das hat verheerende Auswirkungen auf Mensch und Natur .

Das Problem ist allerdings nicht exklusiv in der Nordsee zu suchen, sondern streckt sich über den gesamten Nordatlantischen Ozean. Dieser sei viel zu warm.

Laut Angaben der Nationalen Meeres- und Atmosphärenbehörde der USA (NOAA) sind die Temperaturen in Teilen der Nordsee derzeit als eine "extreme" marine Hitzewelle zu bezeichnen.

Die nackten Zahlen belegen es: Die Nordsee ist bis zu fünf Grad wärmer als normal zu dieser Jahreszeit, was einen neuen, unrühmlichen Rekord darstellt:

Die Realität, oder besser gesagt der Klimawandel , hat die Küste fest im Griff und verwandelt sie zusehends in einen symbolträchtigen Ort.

Die Zeiten, in denen man im kühlen Nass der Nordsee die Seele baumeln lassen konnte, sind vorbei.

Seehunde tummeln sich auf einer Sandbank in der Nordsee. © Sina Schuldt/dpa

Auch wenn der Klimawandel ein hochkomplexes Forschungsgebiet ist, kann die Wissenschaft bereits viele Zusammenhänge erklären.

Im Gespräch mit dem "Focus" gibt Tim Kruschke, seines Zeichens Sachgebietsleiter für Marine Klimafragen am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg, interessante Einblicke in die spannende Thematik.

"Vor der britischen Ostküste sehen wir über eine Fläche, die ungefähr der von Schleswig-Holstein entspricht, die wärmsten Oberflächentemperaturen, die wir dort um diese Jahreszeit in unseren Daten jemals beobachtet haben", stellt der Klimaforscher trocken fest.

Das anhaltend warme Wetter im Norden der Bundesrepublik sowie in Großbritannien sei zudem ein weiterer Faktor.

Die Nordsee reihe sich demnach in eine besorgniserregende Statistik weltweit ein, denn die Wassertemperaturen rund um den Globus erreichen ebenso ein Rekordhoch.