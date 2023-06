Experte warnt: Gefahr von Bergstürzen in den Alpen nimmt zu!

Von zentraler Wichtigkeit sei es, Warnungen ernst zu nehmen und bei unklarer Lage umzukehren. "Ich muss im Zweifelsfall bereit sein, den Rückzug anzutreten", so der Forscher.

Felsstürze wie der auf dem Fluchthorn-Massiv in den Tiroler Alpen vom vergangenen Wochenende blieben extrem selten, sagte Beutel.

Wie immer in den Bergen seien Umsicht und Vorsicht angebracht, aber nicht Angst und Sorge.

Die lokalen Behörden würden in diesen Fällen rechtzeitig warnen oder Wege sperren. "Ein Restrisiko bleibt aber", so der Forscher und Bergführer.

"Viele der sich entwickelnden Hotspots in den Alpen sind bekannt und werden gemanagt", sagte der Glaziologe Jan Beutel von der Universität Innsbruck.

Ein Sprecher des Deutschen Alpenvereins in München sagte, dass die Problematik mit tauendem Permafrost in erster Linie Bergtouren in höheren Lagen ab 2500 bis 3000 Metern betreffe, dort aber durchaus Veränderungen mit sich bringe.

So könnten manche Touren im Hochsommer nicht mehr gemacht werden. Andere Routen seien aufgrund des Klimawandels gar nicht mehr begehbar, weil beispielsweise eine Eiswand nicht mehr vereist sei.