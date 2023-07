Experte warnt: Klimakrise bringt Hamburg bald Bedingungen wie in Südfrankreich

Hamburg - Gerade sieht es nicht danach aus, aber der Klimawandel ist auch in Hamburg längst in vollem Gange. Wohin das in kurzer Zeit führen kann, hat jetzt ein ARD-Wetterexperte deutlich erklärt.

Sven Plöger (56), Meteorologe bei "Das Wetter im Ersten", gab dem Spiegel ein langes Interview. Darin sagte er: "Es gibt Datensätze, auf denen man den Breitengrad sehen kann, auf dem sich Hamburg in 20 Jahren klimatisch befinden wird: Dann landet man in Südfrankreich." Das heißt, es wird heißer und trockener.

Plöger: "Der Klimawandel wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dermaßen in unseren Alltag bohren, dass er verdient hätte, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erhalten."

Die klimatischen Bedingungen von Bordeaux sollen in wenigen Jahrzehnten in Hamburg herrschen. (Archivbild) © Valentin Wechsler/Unsplash

Die Mitteltemperatur im Juni lag bei 18,8 Grad, im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990 waren es 15,7 Grad. Die Sonne schien 310 Stunden (216 Stunden).

Es regnete zwar 75 Liter pro Quadratmeter (70 l/m²), die leicht überdurchschnittliche Menge kam vor allem durch die von Tief "Lambert" ausgelösten Unwetter Ende des Monats zustande.

In den Vorjahren fielen im Sommer drei Hitzerekorde. So gab es im Jahr 2018 insgesamt 19 Tage mit über 30 Grad. Im August 2020 waren es sogar acht Tage am Stück. Mit 40,1 Grad meldete die Wetterstation Neuwiedenthal am 20. Juli 2022 die höchste jemals so weit nördlich in Deutschland gemessene Temperatur.

Angesichts der Aussicht, dass sowas in wenigen Jahren normal werden könnte, erscheint der Titel Bordeaux des Nordens wenig erstrebenswert.