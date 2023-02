Model zeigt sich mit roter Perücke und verdreht Fan den Kopf

Schottland - Sie ist bekannt als die bessere Hälfte des schottischen Fußball-Nationalspielers Jack Hendry (27). Nun hat Robyn Emma Keen (23) auf ihrem Instagram-Kanal zwei Bilder in einer roten Perücke veröffentlicht und wurde von einem Fan zur schönsten Frau des Vereinigten Königreichs ernannt.

Bekannt geworden ist Robyn Emma Keen in erster Linie durch ihre Beziehung zum schottischen Abwehr-Nationalspieler Jack Hendry (27). © instagram:montage/robynemmakeen

Wie der Daily-Star berichtete, ist Robyn "ein aufstrebendes Model", das bereits für Marken wie Boohoo, Luxe To Kill und Miss Pap zusammengearbeitet hat.

Regelmäßig begeistert die Blondine ihrer Follower auf Instagram mit Schnappschüssen, die ihre atemraubende Figur in reizender Mode zeigen.

Außerdem weiß die sexy Blondine auch mit Köpfchen zu brillieren. Sie studiert Psychologie an der Uni in Nottingham und hat sich für ihr Posting vor zwei Tagen etwas ausgedacht: Sie zog eine rote Perücke an, und machte zwei Bilder von sich, die sie auf Instagram veröffentlichte.

Auf dem einen Selfie hält sie den Kopf in der Mitte und ihr Mund ist geschlossen. Auf dem anderen Selfie ist der Kopf leicht zur Seite geneigt und ihr Mund ein wenig geöffnet.

Ein User adelte die rothaarige Robyn geradezu, indem er kommentierte: "Es gibt mit Sicherheit keinen Zweifel daran, dass Du die schönste Frau Großbritanniens bist."