Brutaler Angriff mit Baseball-Schläger! Männer brechen Frau in Internetcafé die Beine

Gniezno (Polen) - Nach einem brutalen Raubüberfall auf ein Internetcafé und den Angriff auf eine Mitarbeiterin der Einrichtung, sucht die Polizei in Polen nach den beiden Tätern.

Die Polizei veröffentlichte Aufnahmen aus mehreren Überwachungskameras, die die mutmaßlichen Täter des Raubüberfalls zeigen. © Screenshot Facebook/Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie (Polizei Gniezno)

Zu der erschreckenden Attacke kam es bereits am 16. Juli in einem Internetcafé in der Stadt Gniezno (deutsch: Gnesen), Woiwodschaft Großpolen, rund 50 Kilometer von Poznań (Posen) entfernt.

Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern, veröffentlichte die Polizei nun Fotos mehrerer Überwachungskameras, die zwei Männer zeigen, die das Café überfallen haben sollen.

Wie auf den Bildern zusehen ist, waren die Männer mit einem Baseballschläger bewaffnet. Den Angaben der Behörde zufolge stahlen sie in dem Bistro 1000 Złoty (rund 226 Euro).

Zuvor sollen sie die Angestellte mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Polsat News wurde die Frau später mit gebrochenen Beinen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge öffneten die Angreifer die Tür zum Gasthaus. Einer der Männer hielt den Baseballschläger in der Hand und attackierte die Frau, die dort arbeitete. Er schlug erbarmungslos auf sie ein, bis ihre beiden Beine gebrochen waren.

Trotz ihrer schweren Verletzungen war die Mitarbeiterin nicht in Lebensgefahr.