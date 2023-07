Deutschland, nimm deinen Müll zurück! Polen klagt über Abfall aus dem Nachbarland

Warschau - Mitten im polnischen Wahlkampf beschwert sich die Regierung in Warschau über angeblich illegale Müllausfuhren aus Deutschland nach Polen.

Anna Moskwa (44), Umweltministerin von Polen, ermahnt die deutsche Regierung. © Patrick Pleul/dpa

Man werde bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Deutschland einlegen, sagte die Umwelt- und Klimaministerin Anna Moskwa am heutigen Mittwoch in Warschau, wie die Agentur PAP meldete.

In Polen lagerten etwa 35.000 Tonnen illegaler Abfälle aus Deutschland auf sieben Deponien, sagte sie. Sie appellierte an die "sehr grüne deutsche Regierung", den Abfall zurückzunehmen.

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte in Berlin, man sehe die illegalen Müllexporte mit Sorge. Die Kompetenzverteilung sei klar: Die Bundesregierung und das Bundesumweltministerium setzten sich in der EU für ambitionierte Vorgaben in der Verordnung zur Abfallverbringung ein.

"Was allerdings die Durchsetzung des Rechts angeht, was die Ermittlungen, die Nachverfolgung und letztlich auch die Anweisung des Rücktransports von illegal verbrachten Abfällen angeht, sind die Länder zuständig."