Nach Gewalttat an Kind: Polens Regierungschef fordert Wiedereinführung der Todesstrafe

Warschau - Nach dem Tod eines kleinen Jungen an den Folgen schwerster Misshandlungen hat Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki (54) die Todesstrafe bei besonders brutalen Verbrechen gefordert.

Der rechte Politiker Morawiecki (54) will, dass Menschen wieder staatlich hingerichtet werden. © dpa/PAP/Lukasz Gagulski

"Was ist das für eine Welt, in der man für das Quälen eines Kindes weniger lange ins Gefängnis kommt als für Betrug? Deshalb bin ich persönlich für die Wiedereinführung der Todesstrafe für die schlimmsten Gewaltverbrecher!", schrieb Morawiecki am heutigen Mittwoch auf Facebook.

Der nationalkonservative Politiker hatte sich bereits Anfang des Jahres in einer Fragerunde mit Facebook-Nutzern für die Todesstrafe ausgesprochen.

Nun bezog sich Morawiecki auf ein Verbrechen, das derzeit ganz Polen erschüttert.