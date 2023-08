Polen in Alarm-Bereitschaft! Belarussische Hubschrauber dringen in NATO-Luftraum ein

Warschau (Polen) - Belarussische Hubschrauber sind am Dienstag in den polnischen Luftraum eingedrungen. Warschau spricht von einer gezielten Provokation gegen Polen und die Ostflanke der NATO.

Einer Bewohnerin im polnisch-belarussischen Grenzgebiet gelangen Aufnahmen von den belarussischen Hubschraubern. © Screenshot Facebook/Eliza Kowalczyk

Die beiden Helikopter verletzten während einer Übung in Grenznähe den polnischen Luftraum im Raum Białowieża "in sehr geringer Höhe, was das Erkennen durch die Radarsysteme erschwerte", teilte das polnische Verteidigungsministerium am Dienstagabend mit. Zunächst hätten die "polnischen Radarsysteme keine Verletzung des polnischen Luftraums registriert."

Vizeverteidigungsminister Wojciech Skurkiewicz (53) sprach von einer "absolut gefährlichen" Situation. Sollte es zu einer weiteren Eskalation kommen, "wird unsere Reaktion dem Gefahrenpotenzial angemessen sein", sagte Skurkiewicz.



Polens Verteidigungsminister, Mariusz Błaszczak (53), ordnete bereits an, die Zahl der Soldaten an der Grenze zu erhöhen und "zusätzliche Kräfte und Ressourcen" bereitzustellen, darunter auch Kampfhubschrauber, berichtet das polnische Nachrichtenportal Fakt.

Die NATO wurde über den Vorfall informiert.