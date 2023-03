Teenager betrügt beim Kauf eines Sandwiches - Jetzt drohen ihm acht Jahre Haft!

Mielec (Polen) - In Polen versuchte ein Teenager, den Verkäufer in einem Geschäft in Mielec übers Ohr zu hauen. Dazu klebte er einen Aufkleber auf ein Sandwich, der 50 Prozent Ermäßigung auf das Produkt gewähren sollte. Jetzt drohen dem 17-Jährigen bis zu acht Jahre Haft.