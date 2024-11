Ampel-Chaos im Liveticker: SPD-Spitze will "mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen"

Nach dem Ampel-Aus steuert Deutschland auf Neuwahlen zu. Wie geht es jetzt weiter?

Berlin - Bis am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt werden soll, versucht eine rot-grüne Minderheitsregierung das Land am Laufen zu halten.

Am 23. Februar soll ein neuer Bundestag gewählt werden. © Markus Lenhardt/dpa Kanzler Olaf Scholz (66) rückt trotz wachsenden Widerstands in der SPD nicht von seinem Anspruch auf die Kanzlerkandidatur seiner Partei bei der vorgezogenen Bundestagswahl ab. "Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen", sagte Scholz vor dem Abflug zum G20-Gipfel in Brasilien auf die Frage, ob er unter allen Umständen auf der Kanzlerkandidatur bestehen werde. Kurz vorher hatte der offene Widerstand in der SPD dagegen eine neue Ebene erreicht: Nach etlichen Kommunalpolitikern sprach sich mit Joe Weingarten erstmals ein Bundestagsabgeordneter öffentlich dafür aus, mit dem in den Umfragen weitaus beliebteren Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) an der Spitze in den Wahlkampf zu ziehen. Kurz darauf warb auch sein Fraktionskollege Johannes Arlt aus Mecklenburg-Vorpommern offen für Pistorius. Politik Deutschland Vorgezogene Bundestagswahl: Jetzt steht der Termin fest – und er kollidiert mit den Ferien Alle Entwicklungen rund um das Ampel-Chaos findet Ihr in unserem TAG24-Liveticker.

18. November, 6.07 Uhr: SPD-Spitze will "mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen"

Die SPD-Spitze will nach Angaben von Parteichef Lars Klingbeil (46) in den nächsten Tagen den Fahrplan für den Wahlkampf und die Kür von Bundeskanzler Olaf Scholz (66) zum Kanzlerkandidaten festlegen. "Wir wollen mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen", bekräftigte Klingbeil am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Das haben jetzt alle, die in der SPD in der Spitze Verantwortung tragen, deutlich gesagt." Nun gehe es um den Weg bis zum Bundesparteitag am 11. Januar. Klingbeil räumte ein, dass es in der Partei ein Grummeln über die geplante Kanzlerkandidatur von Scholz gebe: "Da würde ich ja lügen, natürlich gibt es diese Debatte." Er glaube aber nicht, dass man diese Diskussion mit einem Vorstandsbeschluss in den letzten Tagen hätte tottreten können. Entscheidend sei, dass sich die Verantwortlichen klar geäußert hätten.

In der SPD gibt es ein Grummeln über die geplante Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz (66) - dennoch will die Partei mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen. © Kay Nietfeld/dpa

17. November, 19.47 Uhr: Pistorius stellt sich hinter Scholz, sieht aber "keinen Automatismus"

In der Debatte um den besten Kanzlerkandidaten für die SPD hat sich Verteidigungsminister Boris Pistorius erneut hinter Olaf Scholz gestellt. "Wir haben einen Kanzlerkandidaten", sagte Pistorius am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" mit Blick auf Scholz. "Es läuft alles darauf hinaus." Es gebe aber "keinen Automatismus" in der K-Frage, denn das müsse die Partei entscheiden. Auf die Frage, ob er nicht selbst gerne antreten würde, sagte Pistorius: "Die Frage stellt sich für mich gar nicht." Die SPD habe "einen wirklich herausragenden Kanzler", der entschieden habe, dass er weitermachen wolle. "Und die Partei wird darüber spätestens am 11. Januar entscheiden beim Parteitag."

Boris Pistorius (64, SPD) hält in der K-Frage zu seinem Parteifreund Olaf Scholz (66) - noch. © JOHN MACDOUGALL / AFP

17. November, 13.41 Uhr: Scholz rückt von Kanzlerkandidatur nicht ab

Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) rückt trotz wachsender innerparteilicher Widerstände nicht von seiner Absicht zu einer Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025 ab. "Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen", sagte Scholz vor dem Abflug zum G20-Gipfel auf die Frage, ob er unter allen Umständen bei seinem Anspruch auf die Kanzlerkandidatur bleiben werde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt vor dem Abflug zum G20-Gipfel in Rio de Janeiro ein Pressestatement auf dem militärischen Teil des Flughafens BER Berlin-Brandenburg. © Kay Nietfeld/dpa

17. November, 13.01 Uhr: SPD-Parlamentarier spricht sich offen für Pistorius aus

Erstmals hat sich ein SPD-Bundestagsabgeordneter öffentlich für eine Kanzlerkandidatur von Verteidigungsminister Boris Pistorius (64) statt von Kanzler Olaf Scholz (66) ausgesprochen. Der rheinland-pfälzische Abgeordnete Joe Weingarten (62), der dem konservativen Seeheimer Kreis der SPD-Bundestagsfraktion angehört, sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Es ist meine klare Meinung, dass wir mit Boris Pistorius in den Wahlkampf ziehen sollten."

Der erste SPD-Bundestagsabgeordnete, der sich öffentlich für eine Kanzlerkandidatur von Boris Pistorius ausspricht: Joe Weingarten (62). (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

16. November, 18.15 Uhr: SPD gewinnt an Zustimmung, FDP unter 5-Prozent-Hürde

Laut dem "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" käme die SPD auf 16 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag die Bundestagswahl stattfände - und somit einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Stärkste Kraft wäre demnach mit unverändert 32 Prozent die Union. Die Grünen verharren bei 10 Prozent, die FDP würde mit 4 Prozent weiterhin den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Nicht mehr im Parlament wäre demnach auch die Linke, die auf vier Prozent käme. Die AfD bleibt laut "Sonntagstrend" bei 19 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) steigt einen Punkt auf 8 Prozent.

16. November, 12.31 Uhr: SPD-Abgeordneter warnt vor AfD-Stimmen bei Vertrauensfrage

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer (72) sieht die Notwendigkeit, sich als Fraktion darauf vorzubereiten, dass die AfD-Fraktion bei der geplanten Vertrauensfrage strategisch für Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) stimmen könnte. "Wenn die Gefahr besteht, dass die AfD für den Kanzler stimmt, damit die Vertrauensfrage scheitert, werden wir handeln", sagte Schäfer dem "Handelsblatt".

16. November, 11.42 Uhr: FDP hat "immer wieder Szenarien erwogen"

Angesichts von Berichten über längere Vorbereitungen ihres Führungszirkels für einen Bruch der Ampel-Koalition verweist die FDP auf regelmäßige interne Beratungen. Ein Parteisprecher sagte auf Anfrage: "Wir äußern uns nicht zu internen Sitzungen." Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von November 2023, das den Nachtragshaushalt 2021 der Koalition für verfassungswidrig erklärte, habe "immer wieder und in verschiedenen Runden eine Bewertung der Regierungsbeteiligung" stattgefunden. "Selbstverständlich wurden immer wieder Szenarien erwogen und Stimmungsbilder eingeholt."

16. November, 7.20 Uhr: Ampel-Aus seit Wochen vorbereitet?

SPD-Politiker haben empört auf Medienberichte reagiert, wonach die FDP sich seit Ende September auf ein Ende der Ampel-Koalition vorbereitet haben soll. "Verantwortung als Fremdwort, Bösartigkeit als Methode: Ich bin tief erschüttert über dieses Verhalten der FDP", schrieb Arbeitsminister Hubertus Heil (52) auf der Plattform X. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (61) nannte den von der "Zeit" und der "Süddeutschen" Zeitung geschilderten Vorgang eine "unfassbare Enttäuschung". Laut Recherchen der "Zeit" soll sich die FDP akribisch auf ein Ende der Ampel-Koalition vorbereitet haben. In mehreren Treffen seien verschiedene Szenarien durchgespielt worden. Teilgenommen hätten unter anderen die damaligen FDP-Minister. Die "Zeit" beruft sich auf Schilderungen mehrerer Personen, die mit den Vorgängen vertrauen seien. Zudem habe die Redaktion Dokumente eingesehen, die in diesen Wochen entstanden seien. Die Beteiligten wollten sich auf Anfrage der "Zeit" zu der Recherche nicht äußern. Der frühere Justizminister Marco Buschmann (47) erklärte demnach, dass er die zitierten Äußerungen weder bestätigen noch dementieren wolle. Ex-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (56), FDP-Fraktionschef Christian Dürr (47) und der inzwischen aus der FDP ausgetretene Verkehrsminister Volker Wissing (54) ließen demnach ausrichten, dass sie grundsätzlich nicht aus internen Sitzungen berichteten.

Die FDP-Minister zogen mit gesenktem Haupt von dannen. © Kay Nietfeld/dpa

15. November, 18.29 Uhr: Was ist denn jetzt los? Scholz weicht Kanzler-Frage aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat in einem Interview ausweichend auf die Frage geantwortet, ob er sich unter bestimmten Umständen vorstellen kann, seine Kanzlerkandidatur zu überdenken. "Na ja, die Umstände der nächsten Wahl sind doch ziemlich klar", sagte er der Süddeutschen Zeitung lediglich. Auf die Nachfrage, wie es denn bei einer Verschlechterung der Umfragewerte wäre, fügte er hinzu: "Die Zuverlässigkeit solcher Umfragen ist überschaubar, wie die letzte Bundestagswahl gezeigt hat, auch wenn das manche schnell vergessen haben. Wir müssen auf Zusammenhalt setzen – und nicht auf ein Gegeneinander in unserer Gesellschaft."

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD). © Michael Kappeler/dpa

15. November, 17.04 Uhr: Scholz legt weiter gegen Lindner nach

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat mit Blick auf die gescheiterte Ampel-Regierung Fehler eingeräumt. Der SPD-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung: "Ich hätte vielleicht schneller feststellen müssen, ab wann es so nicht mehr weitergehen kann. Womöglich hätte ich die Entscheidung, den Finanzminister zu entlassen, auch früher treffen müssen. Es ist kein Geheimnis, dass ich darüber auch schon einmal vorher nachgedacht habe, als es im Sommer trotz der vielen Stunden, die wir zusammen verbrachten, einfach nicht gelingen wollte, sich auf den Bundeshaushalt für 2025 zu einigen."