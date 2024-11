Ampel-Chaos im Liveticker: Termin für Neuwahl offenbar im Februar

Nach dem Ampel-Aus steuert Deutschland auf Neuwahlen zu. Wie geht es jetzt weiter?

Berlin - Vergangenen Mittwoch gab es in Deutschland ein politisches Beben. Die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (45, FDP) bedeutete das Aus für die Ampel-Koalition. Inzwischen steuert die Bundesrepublik auf Neuwahlen zu.

Olaf Scholz (66, SPD) hat laut eigener Aussage kein Problem damit, noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. © Kay Nietfeld/dpa Seither wird Deutschland von einer rot-grünen Regierung ohne Mehrheit im Parlament geführt. Während die Opposition auf rasche Neuwahlen, pocht, bringen sich bereits die Kandidaten in Stellung. Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) als auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) wollen als Kanzler kandidieren. Dagegen wird die CDU ihren Vorsitzenden Friedrich Merz (69) ins Rennen schicken. Politik Deutschland Ampel-Ende: Mehrheit der Deutschen will möglichst rasch Neuwahlen Die Diskussionen um den richtigen Neuwahl-Termin haben die letzten Tage beherrscht. Alle Entwicklungen rund um das Ampel-Chaos findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

12. November, 9.24 Uhr: Steht der Termin für die Neuwahl bald fest?

Im Streit um den Termin für die Neuwahl des Bundestags zeichnet sich zwischen Union und SPD ein Kompromiss ab. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte im ZDF-"Morgenmagazin", es werde wohl auf eine Neuwahl am 16. oder am 23. Februar hinauslaufen. "Ich hoffe und bin mir sicher, dass wir sehr schnell Klarheit bekommen. Wahrscheinlich in den nächsten Stunden." Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, hatte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) am Montag diese Termine in einer Sitzung des Fraktionsvorstands genannt. Damit war er von seiner ursprünglichen Forderung von einer Neuwahl am 19. Januar abgerückt.

12. November, 7.35 Uhr: Umfrage-Mehrheit will keine Große Koalition

In der Bevölkerung gibt es derzeit offenbar noch keine Wunschkoalition für eine neue Regierung. Dies zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern". So will nur ein Drittel der Befragten eine Neuauflage der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD. Alle anderen genannten Bündnisvarianten liegen noch darunter. Klar ist hingegen, dass sich eine deutliche Mehrheit von 70 Prozent für eine Beteiligung der Union in der neuen Regierung ausspricht.

Ein Großteil der Deutschen will die CDU in der neuen Regierung sehen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. November, 7.04 Uhr: SPD-General fordert Einstellung der CDU-Angriffe

In der ARD-Sendung "Hart aber fair" hat SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (55) einen dringenden Appell an die Union gerichtet. So sollen verbale Angriffe auf Bundeswahlleiterin Ruth Brand (57) ab sofort unterlassen werden. "Das ist Wasser auf die Mühlen der Extremisten", erklärte Miersch. Er bezeichnete die Manipulations-Vorwürfe von CDU/CSU als hochproblematisch. Ruth Brand steht seit vergangener Woche in den Schlagzeilen, weil sie vor einem Wahltermin schon im Januar oder Februar aus organisatorischen Gründen warnte. Seitdem lässt die Union den Verdacht aufkommen, dass die 57-Jährige von Kanzler Scholz politisch beeinflusst wird.

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (55) verurteilt die verbalen Angriffe der Union auf Bundeswahlleiterin Brand. © Kay Nietfeld/dpa

11. November, 21.54 Uhr: Habeck unterbreitet "klares Angebot"

Nach seiner Ankündigung Kanzlerkandidat der Grünen werden zu wollen, hat Robert Habeck am Montagabend ein "klares Angebot" an seine Wähler unterbreitet. "Mich treibt an, was Euch antreibt: dass wir friedlich zusammen leben, Klima und Natur schützen, Energie und Mieten bezahlbar sind, Unternehmen genügend Aufträge bekommen und die Züge fahren", schrieb der Vizekanzler in einem Beitrag auf X. Außerdem sei ihm wichtig, dass man sich trotz unterschiedlicher Meinungen nicht anschreie.

11. November, 16.45 Uhr: Buschmann veröffentlicht Song zum Ampel-Aus

Unter dem Titel "Gehen um zu stehen" hat der zurückgetretene Justizminister Marco Buschmann (47, FDP) einen eigenen Song zum Rücktritt der FDP-Bundesminister auf der Musikplattform Soundcloud veröffentlicht. "Manchmal muss man etwas aufgeben, das man liebt, um zu bleiben, wer man ist. Man muss gehen, um zu stehen", schrieb Buschmann zu seinem eigens komponierten Klavierstück. In dem Stück sind überwiegend die Klänge von Buschmanns Klavier zu hören, zwischenzeitlich setzt ein Chor ein, der an melancholische Kirchen-Musik erinnert.

Ein begabter Klavierspieler: Ex-Justizminister Marco Buschmann (47, FDP). © Kay Nietfeld/dpa

11. November, 15.11 Uhr: SPD will Kanzler-Frage im neuen Jahr klären

Laut SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (55) will SPD erst Ende Januar oder Anfang Februar einen Kanzlerkandidaten ernennen. Miersch erklärte im Anschluss an einer Vorstandssitzung, dass er dabei mit einer erneuten Kandidatur von Olaf Scholz (66) rechnet: "Dass Olaf Scholz der Kandidat wird, daran habe ich ja in all den letzten Wochen aus meiner Sicht keinen Zweifel gehegt."

11. November, 14.09 Uhr: Hamburger SPD-Politiker sprechen sich offen gegen Scholz aus

Zwei Hamburger SPD-Politiker haben sich offen für eine Kanzlerkandidatur von Verteidigungsminister Boris Pistorius (64) starkgemacht. Markus Schreiber (64) und Tim Stoberock (46) schrieben am Montag in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag: "Wir sind voller Sorge vor den anstehenden Bundestagswahlen. Bundeskanzler Olaf Scholz (66) hat in der Sache in den letzten drei Jahren gute Politik gemacht, er hat es aber nicht geschafft, die Menschen mitzunehmen und Führungsstärke zu kommunizieren. Wir glauben, dass das negative Bild, dass die Menschen im Land von ihm haben, nicht mehr zu reparieren ist." Mit Pistorius könnte die SPD dagegen "deutlich besser" abschneiden.

11. November, 12.45 Uhr: Scholz lehnt Termin für Vertrauensfrage ab

Eigentlich hatte die Union gefordert, dass am Mittwoch die Vertrauensfrage gestellt wird. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat sich nun aber umentschieden. Notfalls wolle der 66-Jährige im Alleingang über den Termin entscheiden, sollte es keine Einigung mit der CDU und CSU geben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. "Scholz sollte jetzt keine weiteren Nebelkerzen werfen, sondern zügig die Vertrauensfrage stellen", sagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der "Bild". Der Sprecher gab am Montagmittag außerdem bekannt, dass der Kanzler die Vorwürfe der Union zurückweist und als "absurd" bezeichne. Diese bezogen sich auf die Bundeswahlleiterin, welche als politisch beeinflusst bezeichnet wurde, als sie sich negativ zur schnellen Durchführung der Bundestagswahl geäußert hatte.

Bundeskanzler Scholz wird am Mittwoch nicht die Vertrauensfrage stellen. © Carsten Koall/dpa

11. November, 9.07 Uhr: Jens Spahn kritisiert Olaf Scholz

Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (44, CDU) hat Olaf Scholz' Auftritt bei Caren Miosga stark kritisiert. Auf X schrieb Spahn: "Dünnhäutig, selbstgefällig, machtversessen - der gestrige Auftritt bei #Miosga zeigt einmal mehr: Der Bundeskanzler lebt in seiner eigenen kleinen Welt. Er stellt trotzig Bedingungen und verkennt dabei, wie würdelos das alles ist." Außerdem würde Scholz keine Führungsstärke beweisen. Er habe "keinen Respekt vor dem Willen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes".

11. November, 9.07 Uhr: Habeck trifft auf Steinmeier

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Trift sich Robert Habeck am Montagvormittag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In dem Gespräch soll es um einen geordneten Weg zur Neuwahl gehen. Anschließend macht sich Habeck auf de Weg nach Lissabon, weil er am Dienstag auf der weltgrößten Technologiekonferenz "Web Summit" eine Rede zu halten wird.