Ampel-Knall: Scholz schmeißt Lindner raus, Vertrauensfrage angekündigt!

Er verwies zudem auch deutlich auf die internationale Lage mit den Kriegen in Nahost und der Ukraine. "Wer sich in einer solchen Lage, einer Lösung, einem Kompromissangebot verweigert, der handelt verantwortungslos. Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden", untermauerte Scholz in seiner Rede seinen Standpunkt mit Nachdruck.

In seiner Begründung rechnete der 66-Jährige mit dem in Ungnade Gefallenen hart ab, sieht demnach keinerlei Vertrauensbasis mehr mit diesem. "Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert", sagte der SPD-Politiker. Und führte weiter aus: "Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen."

Am späten Mittwochabend trat Scholz in Berlin vor die Presse und erklärte, dass der Bundestag am 15. Januar über die Vertrauensfrage abstimmen solle. Die Wählerinnen und Wähler können sich nun wohl im März auf vorgezogene Neuwahlen einstellen.

Der Kanzler habe ultimativ von ihm verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen, sagte Lindner. "Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Deshalb hat der Bundeskanzler in der Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt."

Robert Habeck (55, Grüne) bedauerte den Bruch der Koalition noch am Mittwochabend. Man habe sich häufig gestritten. "Dennoch will ich für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt, geradezu tragisch an einem Tag wie diesem, wo Deutschland in Europa Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit zeigen muss", betonte er in der Hauptstadt.

Obwohl Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch lagen, habe man die Haushaltslücke nicht schließen können. "Die FDP war nicht bereit, diese Wege zu gehen." Lindners Entlassung sei letztlich so folgerichtig wie unnötig gewesen. Bis zu Neuwahlen im Frühjahr sei die Regierung im Amt und "fest entschlossen, die Pflichten des Amtes vollumfänglich zu erfüllen", sagte Habeck.

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) sprach von keinem guten Tag für Deutschland - und darüber hinaus.

Es sei "kein guter Tag für Europa", sagte die Politikerin vor dem Kanzleramt. Europa trage eine Verantwortung für Frieden auf dem europäischen Kontinent, für den Frieden in der Ukraine, die die Freiheit in Deutschland seit tausend Tagen mit sichere. Baerbock mahnte, dass mit Blick auch auf die Folgen des Ukraine-Kriegs eine Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse nötig gewesen sei. Dafür hätten die Grünen geworben, doch das sei so nicht möglich gewesen.

Erstmeldung: 20.41 Uhr, zuletzt aktualisiert: 23.45 Uhr