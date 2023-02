Besuch trotz Russland-Differenzen: Was hat Olaf Scholz in Indien erreicht?

Nach seinem Gespräch mit Premierminister Modi in Neu Delhi am Samstag betonte Scholz die Bedeutung dieser UN-Resolutionen.

Nach einem Empfang mit militärischen Ehren hält der Bundeskanzler eine Ansprache. © dpa/Michael Kappeler

Eine Konfrontation auf offener Bühne gab es aber nicht. Das hatte Scholz bei Reisen in russlandfreundliche Länder schon anders erlebt, zum Beispiel in Südafrika oder zuletzt in Brasilien, wo Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf einer Pressekonferenz sogar der Ukraine eine Mitschuld am Angriffskrieg gab.

Dass die Weltgemeinschaft alles andere als einig in Sachen Ukraine ist, zeigte am Wochenende auch das G20-Finanzministertreffen im indischen Bengaluru, bei dem keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kam.

Neben Russland wollte auch China einer Verurteilung des russischen Angriffskriegs nicht zustimmen.

Indien hat derzeit den G20-Vorsitz und veranstaltet im September einen Gipfel, zu dem Scholz nach Neu Delhi fliegen wird.