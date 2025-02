65 Milliarden Euro Umsatz in 20 Jahren? Vegane Jobs könnten für Arbeitsplatz-Boom sorgen

Berlin - Auch wenn vegetarische und vegane Ernährung seit Jahren boomen, werden Fleisch- und Milchalternativen von vielen Menschen immer noch strikt abgelehnt, das Thema wird in Deutschland heiß diskutiert. Doch laut einer neuen Studie haben die Fleischverzichter nun ein weiteres Argument auf ihrer Seite - die Wirtschaft !

Vegetarisches und veganes Essen wird in Deutschland, trotz vieler Anti-Haltungen, immer beliebter. (Symbolfoto) © dpa/AFP/Mehdi Fedouach

Als vegane Ernährung in den 2000er-Jahren immer populärer wurde, waren es vor allem moralische Gründe, die viele Menschen von einem Verzicht auf Fleisch und Co. überzeugten. Im Laufe der Jahre und Zeiten der Klimakrise kamen ökologische Standpunkte hinzu.

Nun könnten ökonomische folgen: Eine neue Studie des Beratungsunternehmens SYSTEMIQ im Auftrag der Organisation Good Food Institute (GFI) zeigt, dass Fleisch-, Fisch-, Ei- und Milchalternativen in verschiedenen Branchen hierzulande bis 2045 für 250.000 neue Arbeitsplätze sorgen könnten.

Die Forscher gehen in ihrer Untersuchung mit dem Titel "A Taste of Tomorrow" ("Ein Vorgeschmack auf morgen") davon aus, dass der Beitrag zur Wirtschaftsleistung in Deutschland bei bis zu 65 Milliarden Euro liegen dürfte. Zum Teil durch den eigenen Markt, aber vor allem durch Exporte, zum Beispiel von Produktionsanlagen.

"Der Inlandsmarkt für Lebensmittel auf Pflanzen-, Fermentations- und Anbaubasis könnte rund 10 Prozent der heutigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie erreichen", schreiben die Autoren. Schon jetzt ist Deutschland Europas größter Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel.

Die Berechnungen gehen allerdings von einem sogenannten "High-Ambition-Szenario" aus. Das heißt, sie werden nur erfüllt, wenn Deutschland sich "durch erhebliche regulatorische Unterstützung und hohe Investitionstätigkeit als weltweit führend in der Proteindiversifizierung" positioniert.