Multimillionärin schmeißt hin: Das ist ihr neues Leben auf der Straße

Caitlin Pyle (36) verzichtete auf ein Leben in einer Luxusvilla und zog in einen Van. © Screenshot Instagram/thecaitawakening (2)

Die heute 36-Jährige lebte früher mit ihrem Mann in einem achtstöckigen Haus in Orlando, US-Bundesstaat Florida. Das luxuriöse Anwesen verfügte über 18 Zimmer, darunter vier Schlafzimmer und drei Badezimmer sowie mehrere Zimmer, in denen sie nur Nintendo spielte.

Doch die Ehe ging nach acht Jahren in die Brüche, das Paar ließ sich im April 2019 scheiden. Pyle verkaufte ihr Korrekturlese-Unternehmen für vier Millionen Dollar (umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro) und brach schließlich erschöpft zusammen, berichtet die New York Post.

Weil sie so wie bisher nicht weitermachen wollte, beschloss sie, alles aufzugeben und fortan einen minimalistischen Lebensstil zu führen.

Sie kaufte einen Mercedes Sprinter für 88.000 Dollar (rund 81.300 Euro) und ließ ihn für 102.000 Dollar (etwa 94.300 Euro) umbauen. Unter anderem bekam der Van eine maßgefertigte Küche mit großem Kühlschrank, Saftpresse und Mixer. Als alles fertig war, setzte sich Pyle hinters Steuer und machte sich auf den Weg zu einer langen Reise, deren Ziel sie noch nicht kennt.

Inzwischen sei sie durch acht Bundesstaaten gereist und verbringe ihre Tage gerne damit, neue Erfahrungen zu sammeln. So habe sie beispielsweise Bergsteigen ausprobiert.