Wachmann sperrt Rentnerin in Müllraum ein - der Grund ist haarsträubend!

Gdańsk (Polen) - Ein Sicherheits-Mitarbeiter eines großen Supermarktes hat eine ältere Frau in einem Müll-Unterstand eingesperrt.

Weil eine 70-Jährige in den Mülltonnen eines Supermarkes nach weggeworfenen Lebensmitteln suchte, sperrte ein Wachmann sie ein. (Symbolbild) © 123rf.com/dannyburn

Der schockierende Vorfall ereignete sich vor einem Markt in der Hafenstadt Gdańsk (deutsch: Danzig) in Polen. Die 79-Jährige wurde von dem Wachmann im Müllunterstand des Ladens erwischt, als sie in den Abfallbehältern nach Lebensmitteln suchte und weggeworfenes Gemüse herausholte.

Daraufhin sperrte er die hungrige Ruheständlerin dort ohne Vorwarnung ein, sodass die Seniorin im Regen stehen blieb, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News.

Die zitternde Frau wurde von Passanten gefunden. Ihren Angaben zufolge hatte sie Abschürfungen an den Händen und weinte.

"Ich weiß nicht, wie lange die Dame dort eingesperrt war. Aber draußen war es frostig und die Temperatur lag unter null Grad. Sie muss große Angst gehabt haben", sagte eine Augenzeugin und fügte hinzu, dass sich die Rentnerin beim Versuch, sich zu befreien, an der Hand verletzt habe.

"Eben noch hatte sie sich im Laden zwei Brötchen gekauft. Wie sie mir sagte, war das alles, was sie sich leisten konnte. Nach dem Einkauf ging sie zum Platz mit den Mülltonnen, dort werden die abgelaufenen Lebensmittel entsorgt", sagte die Zeugin weiter.



Die alte Frau habe darin Kartoffeln gefunden, die sie mitnehmen wollte.