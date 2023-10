Kürzungen für Asylbewerber: "Absenkung auf null denkbar!"

Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) hat sich für eine Absenkung der Leistungen für Migranten ausgesprochen. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

"Unter ganz besonders engen Voraussetzungen wäre sogar eine Absenkung von Leistungen quasi auf "null" denkbar", schrieben die beiden FDP-Politiker in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag".

Sie schlagen dies bei Menschen vor, "denen humanitärer Schutz in dem für sie nach den Dublin-Regeln zuständigen EU-Staat zusteht, die sich aber weigern, den Schutz dort in Anspruch zu nehmen. In diesen Fällen wäre es denkbar, die Leistung auf die Erstattung der notwendigen Reisekosten in den zuständigen Staat abzusenken."

Außerdem kritisieren die Minister die Höhe der Grundleistungen für Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen.

So könne man "mit guten sachlichen Gründen bezweifeln, ob für Menschen in einer Erstaufnahmeeinrichtung, die mit Medien häufig in Gemeinschaftsräumen versorgt werden", Ausgaben etwa für Zeitungen und Zeitschriften "wirklich anfallen", die in den Leistungen derzeit vorgesehen sind.

Lindner und Buschmann plädieren zudem dafür, Betroffenen nicht wie bisher nach 18 Monaten sogenannte Analogleistungen auszuzahlen, die in der Höhe dem Bürgergeld entsprechen.