Der Bundestag soll endlich kleiner werden: Darum ist die CDU so vehement dagegen

Berlin - Der Bundestag soll endlich kleiner werden. Am morgigen Donnerstag möchte die Ampel über einen Gesetzesentwurf abstimmen, der die Zahl der Abgeordneten künftig auf 630 begrenzen soll. Doch in der Union regt sich Widerstand. Carsten Körber (43), Chef der sächsischen CDU-Landesgruppe, erklärt TAG24 warum.

Aus dem Plenum soll bald eine beträchtliche Zahl an Stühlen verschwinden. Über das Wie gibt es aber mächtig Zoff. © dpa/picture alliance/Kay Nietfeld

Ursprünglich hatte die Ampel sogar vor, von aktuell 736 auf 598 Abgeordnete herunterzugehen, führt Körber aus. Mit diesem Modell hätten es aber, basierend auf dem 2021er-Ergebnis, ganze 35 Wahlkreissieger nicht mehr in den Bundestag geschafft. Denn: Ein Sieg daheim heißt im Ampel-Modell nicht mehr automatisch ein Platz im Parlament.

Die heimische Wahlkreisarbeit, die sich vor allem die Union mit ihren vielen Direktkandidaten auf die Fahne schreibt, würde künftig also deutlich entwertet werden.

Vor einem riesigen Problem sieht sich auch die bayerische Schwester CSU. Warum? Der Ampel-Entwurf sieht vor, dass die sogenannte Grundmandatsklausel künftig gestrichen wird.

Die besagt, dass es eine Partei unabhängig ihres Ergebnisses bei den Zweitstimmen auch dann in den Bundestag schafft, wenn sie mindestens drei Direktmandate holt. 2021 profitierte die Linke genau davon.

Die CSU erreichte derweil 5,2 Prozent der Stimmen. 2025 nur 0,3 Prozent weniger und sie wäre komplett draußen - selbst wenn die Söder-Partei jeden einzelnen Wahlkreis in Bayern holen würde. Der bezeichnete das aktuelle Modell deshalb als "Attacke auf die Demokratie" und kündigte an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, so sich nicht noch etwas ändert.