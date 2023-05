Ampel-Streit um Habecks Heizungs-Gesetz eskaliert

Klatsche für Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne): Sein koalitionsintern hochumstrittenes Heizungs-Gesetz kommt diese Woche nicht zur ersten Lesung in den Bundestag. © IMAGO/Political-Moments

Seit Wochen wütet der Streit ums grüne Heizungs-Gesetz in der Bundesregierung. Noch am Montag beharrte Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) auf den Zeitplan für die Verabschiedung und betonte: Trotz FDP-Bedenken werde es keine großen Änderungen diesbezüglich mehr geben. Wird es nun wohl doch!

Denn das Gebäudeenergiegesetz aus dem Hause von Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) wird nicht wie geplant in dieser Woche im Bundestag behandelt. Die für Donnerstag angesetzte erste Lesung des Entwurfes und die Sachverständigen-Anhörung am Freitag wurden am heutigen Dienstag kurzerhand von der Tagesordnung gestrichen.

Hintergrund ist: Die FDP hält den bisherigen Plan für völlig indiskutabel und pocht - anders als SPD und Grüne - auf eine grundsätzliche Überarbeitung des Gesetzentwurfs.

Dieser sieht vor, dass ab kommendem Jahr möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird.