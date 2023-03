Energiepauschale für Studenten: Anträge ab heute möglich

Weil die Energiekosten gestiegen sind, können Studenten eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro beantragen. (Symbolbild) © 123RF/tadzo

Vom heutigen Mittwoch an könnten alle die Einmalzahlung von 200 Euro beantragen, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (54, FDP) der Deutschen Presse-Agentur.

Auf der von Bund und Ländern dafür eingerichteten Plattform einmalzahlung200.de können demnach alle Berechtigten nun ihren Antrag einreichen.

"Die Bearbeitung der Anträge und die Auszahlung werden durch das automatisierte Verfahren sehr zügig erfolgen", sagte die FDP-Politikerin. Das Geld ist als eine Entlastung für die stark gestiegenen Energiepreise gedacht.

Die Antragsplattform war in den vergangenen Wochen in einem Pilotversuch mit mehreren Hochschulen getestet worden. Nach Angaben des Ministeriums sind mehr als 3,5 Millionen Euro an etwa 18.000 Antragsteller ausgezahlt worden.

Anspruch haben Studenten und Fachschüler, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung waren. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder "gewöhnlicher Aufenthalt" in Deutschland.