Nanu! Darum kamen Sachsen-Abgeordnete im CFC- und Dynamo-Trikot in den Bundestag

Grünen-Abgeordneter Kassem Taher Saleh (30) ließ sich im Bundestag gleich mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf (61) ablichten. © privat

Am Mittwoch wurde in Deutschland der erste bundesweite Trikottag begangen. "An diesem Tag sollen Sportvereinsmitglieder in ganz Deutschland Werbung für ihren Sportverein vor Ort machen, indem sie ihr Trikot tragen und damit die Verbundenheit zu ihrem Verein zeigen", so der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).

Da ließ sich auch Die-Hard-Fan Taher Saleh nicht zweimal bitten und trug stolz sein Trikot durch Berlins heiligste Hallen. "Am gestrigen Welttrikottag trug ich im Bundestag das Trikot von Dynamo Dresden, meinem Herzensverein", so der 30-Jährige zu TAG24.

Der wies zugleich darauf hin, dass Profivereine wie die SGD natürlich nur "die Spitze des Eisberges" seien. "Über 87.000 Sportvereine gibt es in Deutschland insgesamt und mit verschiedensten Sportarten. Der Breitensport ist wichtig für die körperliche und seelische Gesundheit, gerade von Kindern."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Philipp Hartewig. 1994 in Chemnitz geboren, lief er natürlich in einem himmelblauen Trikot des CFC auf. "Ich bin stolz, das Trikot des CFC zu tragen, mit dem ich zwar auch Niederlagen, aber vor allem viele schöne Momente verbinde."

Und weiter: "In vielen Regionen prägen sie das Leben vor Ort. Ganz viel davon ist getragen vom Ehrenamt der Vereinsmitglieder. Der Trikottag zeigt die Vielfalt der Sportvereine und soll animieren, einem Sportverein beizutreten. Die Botschaft: Sport stärkt und vereint."