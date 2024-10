Eilantrag zugestimmt: Gericht untersagt Abschiebung von Salafisten-Prediger

Als gläubiger Muslim präsentiert sich Leonis Hamza (32, alias Abdul Alim Hamza) seinen Followern auf Instagram. Gegen seine Abschiebung hat er sich nun erfolgreich gewehrt. © Screenshot: Instagram/alimhamza1

Das berichtet unter anderem der WDR und beruft sich auf ein Statement des Verwaltungsgerichts. Demnach habe die Stadt Bonn keine ausreichenden Belege dafür vorgelegt, dass der Prediger eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt.

Hamza hatte, nachdem er am 10. September in Abschiebehaft genommen worden war, einen Eilantrag auf Aussetzen seiner Abschiebehaft gestellt und Recht bekommen. Alleine Propaganda für Salafismus, also die radikale Strömung des Islam zu verbreiten, reiche nicht aus, um abgeschoben zu werden, so das Gericht in seiner Begründung.

Hamza gilt als einer der in Deutschland populärsten Prediger der Islamisten-Szene. Auf Instagram inszeniert sich der gebürtige Kosovare als gläubiger Muslim. Auf Instagram folgen dem 32-Jährigen rund 28.000 Menschen.

Dort und auf der Video-Plattform YouTube zeigte er sich unter anderem auch mit Größen aus der Clankriminalität, darunter dem Anführer des Berliner Abou-Chaker-Clans.

Für die Bemühungen der Sicherheitsbehörden, radikale Islamisten konsequenter abzuschieben ist die Entscheidung des Gerichts ein Rückschlag. Auch führende NRW-Politiker, darunter Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) und Innenminister Herbert Reul (72, CDU), hatten die lange vorbereitete Festnahme Hamzas und die geplante Abschiebung begrüßt.