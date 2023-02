Sachsen-Anhalts Verkehrsbetriebe planen keine Extras beim Deutschlandticket

Magdeburg - Die Verkehrsbetriebe in Halle und Magdeburg planen beim Deutschlandticket aktuell keine zusätzlichen Optionen für die Fahrgäste.

Diese Vorteile will der Verkehrsverbund Oberelbe im eigenen Tarifgebiet für zehn Euro im Monat auch künftig als Ergänzung zum Deutschlandticket anbieten.

Das Deutschlandticket soll zum Mai als monatlich kündbares Abo für 49 Euro starten und bundesweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr gültig sein. In Sachsen will der Verkehrsverbund Oberelbe, zu dessen Gebiet unter anderem die Landeshauptstadt Dresden zählt, ein Zusatzticket anbieten.

Das sogenannte Deutschlandticket gilt am Mai. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

In Dresden soll so die Mitnahme von einem Hund oder einem Fahrrad ohne zeitliche Einschränkung sowie einem weiteren Erwachsenen und bis zu vier Schülern bis zum 15. Geburtstag von Montag bis Freitag zwischen 18 und 4 Uhr sowie ganztags an Wochenenden und Feiertagen möglich sein.

In Sachsen-Anhalt zeichnet sich ein solches Modell derzeit nicht ab. "Zur Einführung des Deutschlandtickets sind bei der HAVAG bisher keine Zusatzmodule oder -nutzen geplant", teilten die Stadtwerke Halle auf Anfrage mit.

Ebenso ist es in der Landeshauptstadt. "Eine ähnliche Aktion wie in der Region Dresden ist aktuell im Marego-Verbund nicht geplant", sagte ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe.

Das Marego-Verbundgebiet umfasst die Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Landkreise Börde, Jerichower Land und den Salzlandkreis. Der Verbund will an seinen normalen Abo-Angeboten festhalten.

Auf Nachfrage, ob es künftig wie in Dresden eine Mitnahmeoption via Deutschlandticket geben könnte, sagte eine Sprecherin, dass die Ausprägungsform des Deutschlandtickets noch nicht vollständig vorliege. "Aus diesem Grund können wir keine finale Aussage treffen."