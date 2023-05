Jetzt reicht es: Habecks umstrittener Top-Sekretär Graichen muss gehen

Patrick Graichen (51, Grüne) muss zurücktreten. © dpa/Kay Nietfeld

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am heutigen Mittwoch, auch der "Spiegel" berichtete darüber.

Der Top-Mitarbeiter von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) war zuletzt wegen seiner Beteiligung an der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (dena) in die Kritik geraten.

Sowohl Graichen als auch Habeck sprechen mittlerweile von einem Fehler.

Das Verfahren zur Personalauswahl soll neu aufgerollt werden.

Nach dpa-Informationen soll Graichen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

Hintergrund sind demnach Ergebnisse weiterer interner Prüfungen.

Nach einer gemeinsamen Befragung in den Ausschüssen für Energie sowie Wirtschaft und Klimaschutz am vergangenen Mittwoch hatte Habeck noch an Graichen festgehalten.