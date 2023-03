Kommentar zu Ampel-Beschlüssen: Wenn zwei sich streiten und der Kanzler einfach zuschaut

Wenn sich zwei streiten, freut sich normalerweise der Dritte. Ob Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) sich über die andauernden Streitigkeiten seiner Koalitionspartner FDP und Grüne freut, ist zu bezweifeln. © Kay Nietfeld/dpa

Wer erinnert sich noch an die Zeit der Großen Koalition, als es immer hieß, die CDU würde ihren Koalitionspartner SPD "kaputt" regieren. In der ersten Legislaturperiode nach der GroKo zeigt sich, dass die SPD selbst als "große" Partei in der Ampel-Koalition das Zepter nicht in der Hand hält.

Das Regierungstreiben ist vielmehr geprägt von den Gegensätzen der beiden Streithähne FDP und Grüne, die sich ihre großen Themen "Verkehr" und "Klimaschutz" auf die Fahne geschrieben haben und mit ihrer Minister-Armada in den Kampf ziehen.

Und wie reagiert der Bundeskanzler? Allen Anschein nach übernimmt er die Rolle des Streitschlichters, der sich zufriedengibt, wenn alle Konfliktparteien im Einklang stehen.

Im sogenannten "Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung" geht es allein um klimapolitische Maßnahmen und Verkehrspolitik. Kein Wort über sozialpolitische Themen der SPD, wie beispielsweise die Reform des Kindergeldes, welche ebenfalls für Streit innerhalb der Regierung sorgten.