Krankheits-Liste deckt auf: Bei diesen Ampel-Ministerien gab es die meisten Fehltage
Berlin - Im vergangenen Jahr brach die Ampel-Koalition auseinander. Nach dem Rausschmiss von Christian Lindner (46, FDP) verlor der damalige Kanzler Olaf Scholz (67, SPD) im Dezember die Vertrauensfrage. Nun deckt eine Krankheits-Liste auf, welche Ministerien und nachgeordneten Behörden der damaligen Regierung in 2023 die meisten abwesenden Mitarbeiter verzeichneten.
So gab es mit 27,06 Fehltagen pro Beschäftigtem im Arbeitsbereich des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien die höchste Ausfallquote, wie eine Auswertung der BILD zeigt. Danach kommt das Verteidigungsministerium mit 23,54 Fehltagen.
Auf den Plätzen 3 und 4 folgen Bundestag (22,71) und Bundesrat (21,81). Auch das Finanzministerium (21,56) und das Innenministerium (21,50) liegen im oberen Bereich.
Dagegen waren die Mitarbeiter beim erst 2022 eingerichteten Unabhängigen Kontrollrat offenbar besonders fit. Nur 9,13 Fehltage gab es hier.
Auch das Bundesverfassungsgericht (11,83), das Entwicklungshilfeministerium (12,86) und das Auswärtige Amt (13,75) sowie das Bildungsministerium (13,75) finden sich am Ende der Liste wieder.
Zum Vergleich: In der Privatwirtschaft beliefen sich die Krankmeldungen laut Betriebskrankenkassen auf 22,4 Tage. Dieser Wert berücksichtigt jedoch nur Ausfälle mit ärztlicher Krankschreibung - also keine Karenztage.
Titelfoto: Susann Prautsch/dpa