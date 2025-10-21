Krankheits-Liste deckt auf: Bei diesen Ampel-Ministerien gab es die meisten Fehltage

Berlin - Im vergangenen Jahr brach die Ampel-Koalition auseinander . Nach dem Rausschmiss von Christian Lindner (46, FDP) verlor der damalige Kanzler Olaf Scholz (67, SPD) im Dezember die Vertrauensfrage. Nun deckt eine Krankheits-Liste auf, welche Ministerien und nachgeordneten Behörden der damaligen Regierung in 2023 die meisten abwesenden Mitarbeiter verzeichneten.

Die Krankheitstage pro Beschäftigtem reichen bei den Ampel-Ministerien von über 20 bis unter 10. (Symbolfoto) © Susann Prautsch/dpa

So gab es mit 27,06 Fehltagen pro Beschäftigtem im Arbeitsbereich des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien die höchste Ausfallquote, wie eine Auswertung der BILD zeigt. Danach kommt das Verteidigungsministerium mit 23,54 Fehltagen.

Auf den Plätzen 3 und 4 folgen Bundestag (22,71) und Bundesrat (21,81). Auch das Finanzministerium (21,56) und das Innenministerium (21,50) liegen im oberen Bereich.

Dagegen waren die Mitarbeiter beim erst 2022 eingerichteten Unabhängigen Kontrollrat offenbar besonders fit. Nur 9,13 Fehltage gab es hier.

Auch das Bundesverfassungsgericht (11,83), das Entwicklungshilfeministerium (12,86) und das Auswärtige Amt (13,75) sowie das Bildungsministerium (13,75) finden sich am Ende der Liste wieder.