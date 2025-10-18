Bundeswehr kreist über Sachsen-Anhalt: Deswegen wird es nachts laut
Wittenberg/Jerichower Land - Achtung, jetzt wird's laut: Die Bundeswehr kündigt eine zehntägige Hubschrauberübung an.
Zwischen dem 20. und 30. Oktober übt das Hubschraubergeschwader der Bundeswehr über Sachsen-Anhalt. Die Übungen konzentrieren sich auf die Nachtstunden.
Konkret in den Landkreisen Wittenberg und Jerichower Land sowie in Brandenburg kann es dann laut werden, kündigte die Bundeswehr auf Facebook an.
"Ziel ist es, die Zusammenarbeit und Einsatzfähigkeit von spezialisierten Einheiten der Bundeswehr und NATO-Partnern zu verbessern", hieß es. Deswegen müsse in der Luft und nachts geprobt werden.
Die Bundeswehr bittet um Verständnis für etwaige Lärmbelästigungen, werde aber versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.
Darüber hinaus wird der Übungsplatz in Angern im Landkreis Börde genutzt, teilte die Stadt Tangerhütte mit.
Bei Fragen rund um die geplante Übung können sich Bürger kostenfrei unter Tel.: 0800–8620730 direkt bei der Luftwaffe melden.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa