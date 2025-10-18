Bundeswehr kreist über Sachsen-Anhalt: Deswegen wird es nachts laut

Wittenberg/Jerichower Land - Achtung, jetzt wird's laut: Die Bundeswehr kündigt eine zehntägige Hubschrauberübung an.

Die Bundeswehr plant ab Montag Hubschrauberübungen über Sachsen-Anhalt. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Zwischen dem 20. und 30. Oktober übt das Hubschraubergeschwader der Bundeswehr über Sachsen-Anhalt. Die Übungen konzentrieren sich auf die Nachtstunden.

Konkret in den Landkreisen Wittenberg und Jerichower Land sowie in Brandenburg kann es dann laut werden, kündigte die Bundeswehr auf Facebook an.

"Ziel ist es, die Zusammenarbeit und Einsatzfähigkeit von spezialisierten Einheiten der Bundeswehr und NATO-Partnern zu verbessern", hieß es. Deswegen müsse in der Luft und nachts geprobt werden.

Die Bundeswehr bittet um Verständnis für etwaige Lärmbelästigungen, werde aber versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.