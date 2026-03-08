Neues deutsches Kriegsflugzeug: So liefen die ersten Einsätze

Nordholz - Im November 2025 wurde der neue Seefernaufklärer "P-8A Poseidon" der Bundeswehr offiziell eingeführt. Mittlerweile hat das Kriegsflugzeug die ersten größeren Einsätze hinter sich.

Wie die Deutsche Marine am Freitag mitteilte, führte die "P-8A Poseidon" im Februar und März das Indo-Pacific Deployment 2026 (IPD) durch und nahm kurz darauf am NATO-Manöver Dynamic Manta teil.

Demnach machte sich die Maschine am 16. Februar vom Fliegerhorst Nordholz bei Cuxhaven auf den Weg in Richtung Indien, um im indo-pazifischen Raum Aufklärungs- und Präsenzflüge zu absolvieren sowie an bilateralen und multinationalen Übungen teilzunehmen.

Durch den Einsatz im Rahmen des IPD sollte die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern vertieft, ein Beitrag zur Sicherung der See- und Handelswege geleistet und Deutschland als verlässlicher Partner im Indo-Pazifik positioniert werden.

"Die erfolgreiche Durchführung des IPD 2026 unterstreicht die hohe Professionalität von Besatzungen, Technik- und Logistikpersonal, die diese komplexe Verlegung über große Distanzen sowie die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft im Ausland umsetzten", hieß es in der Mitteilung der Marine.