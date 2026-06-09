Als AfD-Abgeordnete Deutschlandfahne schwenkt, kommt die Bundestags-Polizei

Berlin - Wirbel um diese Szene im politischen Berlin: Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch (55) hat am Montag vom Balkon eines Bundestagsbüros eine Deutschlandfahne geschwenkt. Die Polizei des Hohen Hauses musste eingreifen.

Weil sie eine Deutschlandfahne vom Balkon des Abgeordneten-Gebäudes schwenkte, bekam Beatrix von Storch (55, AfD) Besuch von der Bundestagspolizei. © Screenshot/X/@Pierre_Lamely (2)

Mit der Aktion wollte die Politikerin offenbar den Menschen am Boden, die gerade gegen den Kanzler demonstrierten, ihre Unterstützung signalisieren. Parteikollege Stefan Keuter (53) stimmte gar in die "Merz muss weg"-Rufe ein, wie auf X in einem Video zu sehen ist.

Empört zeigten sich die Abgeordneten vom Einschreiten der Bundestagspolizei, die in dem Schwenken der Fahne einen möglichen Verstoß gegen die Hausordnung sieht.

Von Storch und Keuter waren anderer Meinung und zeigten auf die Deutschlandflagge auf dem Reichstag. Zugleich machten sie auf eine Regenbogenfahne am Bürofenster gegenüber aufmerksam. "Sind Sie da auch schon gewesen? Ich denke nicht!", polterte die 55-Jährige, woraufhin die Beamten erklärten, auch diese Beobachtung aufzunehmen.

Gegenüber WELT verwies die Verwaltung auf Paragraf 4 Absatz 2 der Hausordnung. Demnach sei es nicht gestattet, an den Gebäuden des Bundestags "Spruchbänder oder Transparente zu entfalten, Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen".