Anti-AfD-Protest in Gießen: Polizisten mit Steinen beworfen

Massiver Anti-AfD-Protest in Gießen anlässlich der Neugründung der Jugendorganisation der Partei: Bereits am frühen Samstagmorgen kam es zu Straßenblockaden!

Von Christiane Warnecke, Christine Schultze, Florian Gürtler

Gießen - Tausende Demonstranten protestieren seit Samstagmorgen gegen die geplante Neugründung der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" in Gießen. Ebenso kam es am Morgen zu Straßenblockaden: Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen rund um die mittelhessische Stadt wurden von Protestierenden besetzt.

Anti-AfD-Protest in Gießen: Polizisten drücken Demonstranten zurück. © Hannes P. Albert/dpa Die voraussichtlich größte Kundgebung am Samstag startete in der Nähe der Gießener Innenstadt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Aktion angemeldet, zu der nach Angaben der Polizei rund 30.000 Teilnehmer erwartet werden. Viele seien auch am Morgen schon früh auf den Beinen, mit Schildern wie "Wir sind mehr", "Wir sind euer böses Gewissen" oder "Gießen für eine bunte Zukunft". Die Demonstration begann mit ersten Redebeiträgen und einem Aufruf, dass alles friedlich bleiben möge. Davor war die Polizei mit diversen Besetzungen konfrontiert gewesen: Mehrere Straßen seien "massiv" blockiert worden, betonte ein Polizeisprecher. AfD Neue AfD-Jugendorganisation: Polizeigewerkschaft warnt vor Gewalt und appelliert an Demonstranten Ein auf "X" veröffentlichtes Video soll etwa eine Straßenblockade bei der Gemeinde Heuchelheim westlich der Stadt zeigen.

Demonstranten aus dem Umfeld der Antifa-Bewegung blockierten am Samstagmorgen die Lahnparkstraße in Gießen © Lando Hass/dpa

In Gießen rückten am frühen Samstagmorgen bereits zahlreiche Polizeikräfte an und bereiteten sich auf Proteste vor. © News5

Protest in Gießen: Polizisten mit Steinen beworfen