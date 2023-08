Thüringer AfD-Landesverband "erwiesen rechtsextremistisch"? Justiz hat offenbar Zweifel!

Gera/Erfurt - Sobald über den Thüringer AfD-Landesverband berichtet wird, wird in der Regel der Wortlaut "gesichert rechtsextremistisch" oder "erwiesen rechtsextremistisch" verwendet. Dabei bezieht man sich auf eine Einstufung der Verfassungshüter. Dies wird nun aber offenbar angezweifelt. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Gera.

Der Thüringer AfD-Landesverband wird als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft. © Daniel Karmann/dpa

Die Thüringer AfD wird seit März 2021 vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) hatte bereits Mitte vergangenen Jahres betont, den Waffenbesitz von Extremisten in Thüringen unterbinden zu wollen. Die entsprechende Regelung wurde wegen der Einstufung des AfD-Landesverbandes auch auf Thüringer AfD-Mitglieder angewendet.

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises entzog also auch dem Antragsteller seine Waffenerlaubnisse und begründete dies laut Gericht mit seiner fehlenden waffenrechtlichen Zuverlässigkeit. Es verwies unter anderem auf den Thüringer Verfassungsschutzbericht 2021, in dem die Einstufung des AfD-Landesverbandes ausführlich begründet wurde. Der Sportschütze wehrte sich dagegen per Widerspruch.

Die erste Kammer des Verwaltungsgerichts stellte nun fest, dass die "Voraussetzungen für einen Widerruf der Waffenerlaubnisse von der Waffenbehörde bislang nicht tragfähig nachgewiesen worden seien", wie es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts hieß.

Ein bloßer durch Tatsachen begründeter Verdacht reiche nicht aus, heißt es in einer Mitteilung. Weiter heißt es, dass weder aus dem Vermerk des Verfassungsschutzes vom 23. Mai 2022 noch aus dem Verfassungsschutzbericht 2021 "mit der erforderlichen Sicherheit" die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbandes der AfD Thüringen folge.