Zu viele Dokumente? AfD-Antrag zu Vertagung der Verhandlung abgelehnt

Münster - Die von der AfD geforderte Vertagung der mündlichen Verhandlung im Berufungsprozess der Partei gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz ist abgelehnt worden. Das entschied der Senat des Oberverwaltungsgerichts in Münster am Dienstagvormittag.

Bei dem Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz sitzen Roman Reusch (70, AfD, links), Beisitzer im Bundesvorstand der AfD, und Carsten Hütter (59, AfD), Mitglied des sächsischen Landtags im Foyer des Oberverwaltungsgericht. © Guido Kirchner/dpa

Der Anwalt der Partei hatte zum Auftakt der Verhandlung eine Vertagung gefordert.

Es sei nicht möglich gewesen, in der Kürze der Zeit auf die im Januar eingereichten rund 4200 Seiten Dokumente und 116 Stunden Videomaterial entsprechend einzugehen, sagte Christian Conrad. Außerdem forderte er Einsicht in Gutachten zur AfD aus Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in eine noch nicht veröffentlichte aktuelle Einschätzung der Gesamtpartei durch das Bundesamt.

Beides hatte die AfD, ebenso wie Befangenheitsanträge gegen zwei der fünf Berufsrichter, die sie am Dienstag wiederholte, bereits im Vorfeld erfolglos gefordert.

In dem Verfahren geht es um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz.