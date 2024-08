Grüne laden zum "feministischen Kneipenquiz" und sogar die Chefin kommt

Doch statt Zigarettenqualm und Bierdunst durchzog Popcorn-Duft den Quiz-Saal 1 auf dem Kraftwerkgelände in Dresden -Mitte.

Die Sonne stand tief überm Zentralkino, als Security-Leute Jutebeutel durchkämmten. "Irgendwelche Wurfgeschosse dabei?", fragten ernste Mienen in verdutzte Gesichter.

Das Siegerinnen-Team um Sachsens Justizministerin Katja Meier (44, 2.v.l.). © Norbert Neumann

"Wer noch kein Team hat, bleibt ganz ruhig. Es gibt Findungsphasen mit Vertrauensspielen und Stimmungsfragen!", begrüßte Pauline Brun.

Co-Moderatorin Doris Geburek hatte sich sogar ein Pailletten-Jäckchen übergeworfen.

"Mann"schaften - von "lustige Sonnenblume" bis "grüne Gurkenkönig*innen" - fanden sich dank der Drohung schnell - und sich selbst schon bald am woken Wissensrand.



Hätten Sie denn gewusst, dass zwischen den Hauptdarstellenden in "Jurassic Park", "Pretty Woman" und "Lost in Translation" um die 20 Jahre Altersunterschied liegen - und das deshalb "problematisch" ist?

Oder dass ein "intersektionales Problem" in der spitzenverdienenden US-Schauspielerliste vorliegt, weil darin nur zwei Frauen und nur ein schwarzer Mann (Denzel Washington) vorkommen? Kennen Sie den "Glottisschlag", der so klingt wie das, was er beschreibt?