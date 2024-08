Na dann, viel Glück! Sächsische Grüne will neues Schulfach einführen

Für Christin Melcher (41, Grüne) ist die Bildungsgerechtigkeit nach eigener Aussage ein "Herzensthema". (Archivbild) © Ronald Bonß/dpa-Zentralbild/dpa

In einem Positionspapier vom Montag warnt die Politikerin, die bei den kommenden Landtagswahlen für den Wahlkreis Leipzig-Mitte/Ost in den Sächsischen Landtag einziehen will, vor mentalen Problemen in den Klassenzimmern.

"Schule kann krankmachen", schreibt die 41-Jährige und verweist auf Berichte von Schülern, die über "Bulimie-Lernen", hohen "Noten- und Leistungsdruck" oder "Mobbing" klagen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die Landtagsabgeordnete mehrere Eckpunkte formuliert, mit deren Hilfe das Schulsystem "anders" und gesünder gestalten werden soll. Dafür müsse ihrer Meinung nach auch ein neues Schulfach her.

Neben der Erbringung von "weniger Leistungsnachweisen" oder einem späteren Unterrichtsbeginn fordert die Grünen-Politikerin so auch die Einführung eines Schulfachs namens "Glück". Darin sollen die Schüler etwa über die Bewältigung von Stress-Situationen oder eine gesunde Ernährungsweise unterrichtet werden.