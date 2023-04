NRW: Grüne beraten Konzept gegen den Fachkräftemangel

Düsseldorf - Die nordrhein-westfälischen Grünen wollen am Sonntag bei einem kleinen Parteitag in Herne ein Konzept gegen den Fachkräftemangel beschließen.

NRW-Landesparteichefin Yazgülü Zeybek (37) will mit den Grünen ein Konzept gegen den Fachkräftemangel beschließen. © David Inderlied/dpa

"In NRW fehlen schon heute über 400.000 Fachkräfte", heißt es im Leitantrag des Landesvorstands, den die Parteispitze am Freitag in Düsseldorf vorstellte. Bis 2030 werde diese Lücke auf über 700.000 anwachsen.

Neben dem Mangel in den akademischen Bereichen - etwa bei Ärzten und Lehrern - fehlten vor allem beruflich qualifizierte Fachkräfte.

Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten viel zu sehr auf akademische Bildung konzentriert - das gelte auch für die Grünen, stellte Landesparteichefin Yazgülü Zeybek (37) fest. Im Leitantrag heißt es: "Erst, wenn das Bild der Gesellschaft geradegerückt ist, werden wir das Fachkräftepotenzial heben."

Der Landesvorstand schlägt dort unter anderem vor, mehr bezahlte Praktika zu schaffen, um ohne finanzielle Not Orientierung in verschiedenen Berufen zu ermöglichen. Auch Azubi-Wohnheime müssten ausgebaut und Optionen zur Teilzeitausbildung erhöht werden, um mehr Menschen zu erreichen.

Nötig seien darüber hinaus eine beschleunigte Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse sowie ein flächendeckendes Angebot an Sprach- und Integrationskursen.