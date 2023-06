Grünen-Chefin Ricarda Lang im Interview: Wie ideologisch aufgeladen sind die Grünen?

Mittlerweile gibt es im Discounter für ein paar Hundert Euro Solaranlagen für den Hausgebrauch. Da kann Familie Müller den Rasenmäher oder Fernseher mit Energie vom eigenen Balkon oder Vorgarten betreiben. Ohne Gas und Öl einzukaufen. Jeder kann profitieren. Das ist doch eine riesige Chance. Für mich zählt, den Blick aufs Wesentliche zu richten. Über Brötchentasten beispielsweise müssen wir in Zukunft nicht mehr reden.

Die Bürgerinnen und Bürger trauen uns doch dann etwas zu, wenn wir Lösungen anhand der Realität finden. Die Ziele Klimaschutz und Gerechtigkeit bleiben dabei zentral, sie gehen Hand in Hand.

TAG24: Keine Atomkraftwerke - dafür mehr Kohle, Vetternwirtschaft statt Saubermann, und ach ja, Aufrüstung und die Bundeswehr: Wer oder was sind die Grünen heute, Frau Lang?

Das Thema Heizen beschäftigt aktuell ganz Deutschland. © dpa/Marcus Brandt

TAG24: Wenn wir auf das Wesentliche blicken – zum Beispiel die Energieversorgungssicherheit – dann ist doch der Atomausstieg ihrerseits klar ideologisch aufgeladen.

Lang: Für mich war das weniger eine Ausstiegsdebatte, sondern eine Einstiegsdebatte ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Es war immer klar: Solange wir Atomkraftwerke gebraucht haben, lassen wir sie laufen. Wir haben als Regierung Verantwortung gegenüber den Menschen im Land – heute, aber auch für morgen. Wir wissen, dass Atomstrom ziemlich teuer und oft unzuverlässig ist.

In Frankreich stehen die AKWs immer häufiger still, zum Beispiel weil aufgrund von Hitzewellen und Dürren die Kühlung nicht funktioniert. Im Vergleich sind die Erneuerbaren jetzt schon wesentlich billiger. Für die Zukunft ist der Weg also klar.

TAG24: Ist die Wärmewende – Stand jetzt – gescheitert? Oder wird sie falsch verstanden?

Lang: Nein. Im Deutschen Bundestag werden wir noch vor der Sommerpause das Gebäude-Energie-Gesetz beschließen. Und ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass es mit einem starken sozialen Ausgleich einhergeht. Wir wollen eine soziale Staffelung - wer mehr Unterstützung braucht, kriegt sie auch. Jemand mit wenig Geld bekommt dann ordentlich Unterstützung, unser Konzept sieht bis zu 80 Prozent Förderung vor. Ich hoffe, dass die Koalitionspartner da mitziehen.

TAG24: Wie beurteilen Sie den Zustand Ihrer Regierung einen Monat vor der Sommerpause?

Lang: Dass wir im Großen und Ganzen gut durch den letzten Winter gekommen sind, ist ein wahnsinniger Verdienst des ganzen Landes. Es ist aber auch ein politischer Verdienst. Jeder innerhalb der Ampel war bereit anzupacken, schnell zu handeln.

Wir als demokratisches Land haben das geschafft, jetzt schaffen wir auch die Herausforderungen, die vor uns liegen. Dabei hilft der Tonfall der letzten Wochen nicht. Es führt mitunter zu Frust, wenn wir Probleme vor allem in der Presse und nicht in der Koalition klären. Jetzt wird es Zeit, dass alle einen Gang runterfahren, es weniger schrille Töne gibt und der Fokus auf der Arbeit liegt. Wir haben noch sehr viel vor.