Sahra Wagenknecht: BSW bekommt neuen Namen!

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (55) will, dass ihre Partei auch in 30 Jahren noch von Relevanz ist. © Michael Kappeler/dpa

Ziel der Umbenennung sei es unter anderem, die BSW-Politiker abseits von Sahra Wagenknecht (55) deutlicher zum Vorschein zu bringen, wie die Parteichefin selbst am Sonntag im Interview mit "Welt" erklärte.

"Ich werde nicht noch 30 Jahre Politik machen, aber das BSW soll noch Jahrzehnte ein politischer Faktor in Deutschland sein. Wir haben auch viel mehr Köpfe, die sichtbarer werden, wenn wir in Fraktionsstärke im Bundestag sitzen", so Wagenknecht.

Wie genau die Partei in Zukunft heißen soll, stehe aber noch nicht fest. Sicher sei nur, dass die Abkürzung "BSW" erhalten bleiben soll.

"Das Kürzel BSW sollte bleiben. Unsere Mitglieder und Sympathisanten haben viele gute Ideen, wie man das neu untersetzen kann", erklärte Wagenknecht.