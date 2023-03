CDU-Kreisverband lehnt Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen ab

Hans-Georg Maaßen (60) gilt in der CDU als sehr umstritten. © Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa

Maaßen gehört dem Kreisverband in Südthüringen seit seiner erfolglosen Bundestagskandidatur an. "Der Kreisvorstand der CDU sieht die sehr dedizierten Kriterien für den, vom Bundesvorstand beantragten, Parteiausschluss nicht erfüllt und kann diesen auch nicht unterstützen", heißt es in einem Schreiben an das zuständige Kreisparteigericht in Thüringen.

Der vierseitige Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Weder der CDU-Kreis- noch der Thüringer Landesverband wollten sich dazu äußern.

"Zu einem laufenden Verfahren vor einem Parteigericht können und werden wir keine Auskünfte erteilen", erklärte der Kreisvorsitzende Ralf Liebaug am Montag auf Anfrage in Schmalkalden.

Zuerst hatte die Sendung "Schuler! Fragen, was ist" berichtet. Ein Sprecher der Bundes-CDU sagte zu dem Schreiben: "Parteigerichtsverfahren sind grundsätzlich vertraulich, deswegen von uns kein Kommentar."