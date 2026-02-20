Parteitag mit "Mutti" Merkel und Technik-Problemen: Merz erneut zum CDU-Vorsitzenden gewählt

Von Malte Kurtz

Stuttgart - Vor den Augen von Altkanzlerin Angela Merkel (71) wurde Bundeskanzler Friedrich Merz (70) auf dem Parteitag in der Stuttgarter Messe mit 91,17 Prozent der Stimmen erneut zum Vorsitzenden der CDU gewählt. Damit konnte er sein Ergebnis im Vergleich zur letzten Vorstandswahl im Jahr 2024 (89,8 Prozent) leicht verbessern. Aufgrund technischer Probleme konnte die Wahl des neuen Bundesvorstands nicht, wie geplant, digital abgehalten werden. Stattdessen wurde klassisch mit Stimmzetteln gewählt. Für Merkel war es der erste Parteitag, dem sie seit Ende ihrer Kanzlerschaft beiwohnte.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) wurde am Freitagabend mit 91,17 Prozent der Stimmen erneut zum Vorsitzenden der CDU gewählt. © Kay Nietfeld/dpa In seiner Rede zum Auftakt des Parteitags schwor Merz seine Partei auf die Herausforderungen dieser Zeit ein. Angesichts eines sich vollziehenden Wandels in der Weltordnung ("Großmacht-Ordnung") schlug er dabei ernste Töne an: "Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden." Um in dieser neuen Ära standhalten zu können, müsse Deutschland zur "Höchstform" auflaufen, sagte Merz weiter: "Sonst schaffen wir das nicht, was wir uns vornehmen müssen". Aus Sicht des CDU-Chefs bleibe Deutschland derzeit hinter den Erwartungen zurück. Die Bundesrepublik fuße zwar auf einem starken Fundament, doch einige Stockwerke müssten saniert werden - etwa die Bürokratie. "Innovation scheitert nicht an Ideen, sondern an der Zeit um sie umzusetzen". Neben dem Abbau von bürokratischen Hindernissen sprach sich Merz dafür aus, die heimische Industrie zu stärken, das Verbrenner-Aus umzukehren und den Sozialstaat "dauerhaft finanzierbar" zu gestalten.

Neuverschuldung zur Stärkung der Bundeswehr sei "schwerste Entscheidung der letzten zwölf Monate" gewesen