Zufall? Sexplosion am Veranstaltungsort des CDU-Parteitags!

Zeitlich mit dem CDU-Parteitag kam es in Charlottenburg-Wilmersdorf zu einem extremen Anstieg an Sexkauf-Anfragen auf einem führenden Erotik-Portal.

Von Niklas Perband

Berlin - Anfang des Monats hat sich die Union zum 37. CDU-Parteitag in Berlin zusammengefunden. Es galt, die Kräfte für die anstehende Bundestagswahl zu bündeln. Zeitlich kam es in Charlottenburg-Wilmersdorf - dem Stadtviertel der Veranstaltung - zu einem extremen Anstieg an Sexkauf-Anfragen auf einem führenden Erotik-Portal.

Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU, r.) und die Union trafen sich vor wenigen Tagen zum Parteitag in Berlin. © dpa | Kay Nietfeld Am 3. Februar wollte die CDU ein "deutliches Signal des Aufbruchs" setzen, wie es Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) formulierte. Man wolle "Deutschland wieder nach vorne" führen. Für viele Berliner und Berlin-Besucher schien der Parteitag aber in erster Linie ein Signal zu sein, das Erotik-Portal Erobella zu besuchen: Man habe eine "interessante Korrelation zwischen dem CDU/CSU-Parteitag und einem Anstieg der Nutzeraktivität auf der Website" beobachten können, teilte das Portal gegenüber TAG24 mit. Vor allem am Sonntag, dem Anreisetag der Delegierten, schossen die Nachfragen extrem in die Höhe. In Charlottenburg-Wilmersdorf gab im Vergleich zum Jahresdurchschnitt fast doppelt so viele Suchen (plus 98 Prozent) nach erotischen Angeboten. CDU "Wahlbeschleunigung" für AfD? Schwerer Vorwurf an Merz-CDU wegen Bundestags-Eklat Sogar Berlin-weit stiegen die Suchanfragen um 7 Prozent. Besonders beliebt waren laut Erobella Begriffe wie "Sex in Berlin", "private Treffen" und "Prostituierte". Auch am eigentlichen Tag des Parteitags konnte noch ein signifikanter Anstieg bemerkt werden: Am Montag waren es 28 Prozent mehr Nutzer, "die Erobellas Charlottenburg-Seiten besuchten".

Das Erotik-Portal Erobella verzeichnete mehr Nutzer als üblich. (Symbolfoto) © dpa | Hauke-Christian Dittrich

Was hatte der CDU-Parteitag mit der explodierten Erotik-Nachfrage zu tun? © dpa | Kay Nietfeld

AfD- und CDU-Parteitage führen zu Anstieg an Sexkauf-Suchen: "Wirft einige Fragen auf"