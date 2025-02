Gregor Gysis letzter Wahlkampf: Das ist sein vorderstes Ziel

Zeit für ernste Fragen: Wie steht es um die Wiedervereinigung 35 Jahre nach der Wende? Warum ist die AfD so erfolgreich, kämpft die Linke ums Überleben und fühlen sich so viele Ostdeutsche gedemütigt?

Gysi : Ich bin seit 1990 immer direkt gewählt worden und der Abstand war auch beim letzten Mal ziemlich groß. Also traue ich es mir zu, aber ich muss dafür auch etwas tun. Am 23. Februar abends sage ich Ihnen Bescheid, ob es geklappt hat.

TAG24 : Die Alt-Linken Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch sollen ihre Partei in den Bundestag hieven, auch wenn sie an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Dabei ist längst nicht klar, ob Sie drei einziehen.

Gysi : Das haben wir uns alle drei auch gefragt. Mein tieferer Grund ist folgender: Wenn wir nicht im Bundestag sind, gibt es dort keine linken Argumente mehr. Und wenn wir keine linken Argumente im Bundestag haben, sterben sie auch Schritt für Schritt in den Medien aus und damit auch in der Gesellschaft.

Gysi : Nein. Sahra Wagenknecht hat gesagt, Links will sie weder für sich noch für das Bündnis in Anspruch nehmen. Sie vertrete eine moderne konservative Partei. Was das sein soll, weiß ich zwar nicht, aber sie wollen nicht links sein. Europa- und Flüchtlingspolitik macht sie wie die AfD, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik wie die Linke. Und dann geht sie davon aus, dass sie überall die Wähler einsammelt.

Gysi : Ja, das kenne ich. Und dann frag ich immer zurück: "Welche ist die Richtige?" - und krieg keine Antwort. Es hat sich noch nie einer getraut zu sagen, dann geh' doch in die SPD oder so (lacht).

TAG24 : An Ihrer Popularität liegt es jedenfalls nicht. Wenn der Name Gysi fällt, sagen die meisten: "Super Typ, sehr klug und sympathisch - aber falsche Partei."

Gysi : Mir ist Politik zu wichtig, als dass ich für angerichtete Schäden, die vielleicht für uns bei der Wahl günstig sind, Dankbarkeit entwickle. Dazu muss man die Geschichte meiner Familie kennen: Meine Großmutter hat im Zweiten Weltkrieg überhaupt nur überlebt, weil sie im nicht besetzten Teil Frankreichs Asyl bekam. Meine Urgroßmutter ist in Auschwitz umgebracht worden. Es gibt eine Karte in meiner Familie von ihr, da schreibt sie: "Mir geht es gut, bitte schreibt mir, auch wenn ich nicht antworte." Ich bin dadurch geprägt, schon durch meine Eltern, die ja auch Widerstand gegen die Nazis geleistet hatten.

TAG24 : Am Ende verhelfen vielleicht gar nicht Sie der Linken in den Bundestag, sondern Friedrich Merz. Müssen Sie ihm danken für die Entwicklungen der vergangenen Tage?

Gysi : Ja klar, sie hat nicht der AfD die Stimmen genommen, sondern uns. Aber das lag auch an uns. Ich habe immer gesagt: Am Anfang ist sie erfolgreich und dann nicht mehr. Weil sie Illusionen verbreitet, denen man zunächst folgt, aber nicht lange.

TAG24 : Aber das hat sich geändert. In den 90er-Jahren war die PDS die Kümmerer-Partei. Heute ist das in der Meinung vieler Ostdeutscher die AfD.

Gysi : Was unser Verdienst ist, dass wir trotz all dieser Umstände die Interessen derjenigen verteidigten, die keine Einheit wollten, derjenigen, die wussten, dass aus ihnen nichts wird, und derjenigen, die dachten, dass aus Ihnen etwas wird, aber aus denen nichts wurde, also den Enttäuschten. Außerdem zeigten wir ihnen einen Weg, die deutsche Einheit zu akzeptieren. Das konnten nur wir. Die anderen Parteien konnten diese Rolle nicht spielen.

Momente der Machtergreifung: Adolf Hitler (M.) Ende Januar 1933. © imago/Everett Collection

TAG24: Sie bedauern, dass die Brücken nicht zu Ende gebaut worden sind. Wäre es nicht ihre Aufgabe gewesen, wenigstens in diesem Punkt regierungsfähig zu werden?

Gysi: Was meinen Sie, was das für eine Anstrengung war, die Partei das erste Mal in die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern zu bekommen. Auf Bundesebene ging das überhaupt noch nicht, da war der Abstand noch viel zu groß. Die SPD war auch überhaupt nicht dazu bereit. Das hat sich inzwischen möglicherweise geändert.

TAG24: In Brandenburg sitzt das BSW jetzt in der Regierung. In Sachsen hat sogar die CDU mit ihm sondiert.

Gysi: Mit der Vertreterin der Kommunistischen Plattform! Damit haben Sie mir immer erklärt, wieso sie Koalitionen mit uns ausgeschlossen haben. Jetzt koalieren sie zwar mit Sahra, aber nicht mit uns! Das ist Schwachsinn hoch vier.

TAG24: Es geht längst nicht mehr nur ums Kümmern und um Strukturen. Es ist auch diese tief sitzende Demütigung, die den Osten kippen lässt: Mehr als zwei Drittel hier sind unzufrieden mit der Demokratie.

Gysi: Aber eine Mehrheit wählt nicht die AfD! Darauf lege ich schon Wert. Es kommt die Frage auf: Muss man sie nicht in die Regierung nehmen, damit die Leute merken, dass die auch nicht zaubern können? Als Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte, waren in seiner Regierung nur zwei NSDAP-Mitglieder. Er und noch ein Minister, alle anderen waren in bürgerlichen Parteien. Hitler hatte vor seiner Ernennung nie eine Mehrheit, sein bestes Ergebnis waren 37 Prozent.