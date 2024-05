Nach Fäkalien-Videos: Wurde FDP-Politiker erpresst, weil er als Sklave lebt?

Der ehemalige FDP-Politiker ließ sich als Kandidat für den Aalener Stadtrat aufstellen. © Daniel Karmann/dpa

Der Politiker soll bereits am Mittwoch Anzeige erstattet haben, da privates Videomaterial veröffentlicht und verbreitet worden war. Dies gaben das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Samstagabend bekannt.

Seither wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich dem Fall widmet. Diese untersucht auch den Verdacht der versuchten Erpressung.

In diesem Zuge konnte ein Tatverdächtiger aus Nordrhein-Westfalen ermittelt und ein Durchsuchungsbefehl durchgesetzt werden. Das Beweismaterial werde nun untersucht.

Die Videos, die am Mittwoch in den sozialen Medien viral gingen, zeigen Neumaier, wie er öffentliche Toiletten sowie Klobürsten ableckt. Zudem tauchten Aufnahmen auf, in denen er sich einen Schnurrbart aus Fäkalien ins Gesicht geschmiert und dabei die Rolle von Adolf Hitler gespielt haben soll.

Ein Großteil des Materials wurde bisher aus dem Netz entfernt. Neumaier, der für den Aalener Stadtrat kandidierte, ist mittlerweile aus der Partei ausgetreten.